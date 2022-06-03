歐國聯｜C朗失正選與戰術有關　賽後一幕引曼聯球迷無限聯想

C朗拿度在歐國聯A2組葡萄牙作客西班牙的比賽中失去正選，踢到62分鐘才後備入替，最終兩隊踢成1：1平手。葡萄牙教練費蘭度山度士解釋，他跟C朗沒有問題，這是戰術的決定，他亦深信C朗入替可以為球隊解決比賽。



費蘭度山度士賽後解釋，想用一支不同的葡萄牙在開局應付西班牙。他說：「我很明白，在這場比賽最好用平時用慣的球員，但這是一個技術及戰術上的選擇，看來是較理想的方案。」

「這是在於我們想怎樣應付這場比賽，跟C朗的能力完全沒有關係，甚至不存在這個問題。有時我們需要用不同的思維去面對比賽。我們相信C朗在下半場入替時可以解決比賽。」

C朗入替後，建樹不多。（Getty Images）

外國傳媒估計，費蘭度山度士除了想試陣之外，還憂慮C朗的比賽狀態。因為37歲的C朗之前近乎有一個月沒有比賽，上次比賽已經是5月初對白禮頓，而在英超煞科戰對水晶宮則缺陣。

C朗賽後在Instagram分享比賽照片，並留言：「歐國聯與葡萄牙國家隊有着永恆的連結，因為我們是首支贏得這項錦標的球隊。在新一屆賽事，我對西班牙取得重要的和局，再展示我們的雄心壯志。一如以往，令我們團結一致並推動我們前進的原因有一個：為葡萄牙贏波！」

🇵🇹🤝🇪🇸



Cristiano Ronaldo swaps shirts with Pau Torres at full-time pic.twitter.com/vPySvtAIBr — utdreport (@utdreport) June 2, 2022

C朗後備入替，踢了約半小時，沒有建樹，並無射門或威脅傳球。最令球迷關注的時刻是，據報C朗賽後與傳曼聯的轉會目標、西班牙中堅柏奧托利斯交換球衣。有網民「看圖作文」，猜測C朗化身為「Agent Ronaldo」為曼聯招攬柏奧托利斯。