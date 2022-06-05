歐國聯｜英格蘭歷史性敗予匈牙利　閉門作賽驚變3萬人噓爆英軍

英格蘭今晨（5日）出戰新一季歐洲國家聯賽的第一戰，在A3組作客匈牙利。牌面上「三獅軍團」似乎能輕鬆獲勝，未料這場比賽的場邊和場內事件都令人始料不及。



匈牙利今仗在主場普斯卡球場對英格蘭，遭歐洲足協處罰閉門作賽，起因是匈牙利球迷在去年的歐洲國家盃分組賽期間，在兩場賽事（對葡萄牙及對法國）展示恐同標語，及種族歧視球員。

不過，在今晨的比賽之前，仍是有大批球迷魚貫入場，有67000座位的普斯卡球場最終竟有3萬名座上客。

本來閉門的賽事，結果觀眾席也半滿。（Getty Images）

原來歐洲足協的判罰有一大漏洞——在歐洲足協紀律規條的第73條，在「封門令」下部份人士仍可獲豁免，除了極為有限的貴賓（每間足協20人）、每支代表隊的55名參賽職球員、媒體及攝影師、警察和保安人員、場地人員及歐洲足協代表，但這批人士的確必需出現。

問題出在另一批「獲豁免人士」——只要是14歲以下的學生和足球學院學員，便可申請免費門票，入場觀看閉門的賽事，而這種門票是沒有上限的；而且，每10名兒童便可有1名成人以監護人身份入場，因此這場比賽在匈牙利學校及匈牙利足總安排之下，仍有30000人可以入場，完全談不上是閉門。

雖然3萬球迷中以兒童為主，但「戰鬥力」也絕對不弱，英格蘭大軍在賽前的單膝跪儀式就遭到響亮的噓聲。英國《每日鏡報》指，英格蘭下周主場對意大利的歐國聯賽事，同樣因球迷在去年歐國盃的行為而被罰閉門，但在英格蘭足總限制只准球場半徑80公里內球會的U14球員申請入場之下，預期只有2000至3000人入場。

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在匈牙利的主場優勢之下，英格蘭也迎來歷史性的敗仗，下半場列斯占士在禁區內侵犯匈牙利中場拿基（Zsolt Nagy）遭罰十二碼，由效力RB萊比錫的蘇保斯拉（Dominik Szoboszlai）操刀射入，打開紀錄。英格蘭縱全力收復失地，但也無法向對手帶來太多威脅，最終以0：1告負。這次敗仗是英軍近60年來第一次敗予匈牙利，上一次落敗已要追溯至1962年的智利世界盃。

英格蘭下周尚有兩場歐國聯賽事，先在香港時間周三凌晨作客德國、再在周日凌晨對意大利。