前港超球員黃駿軒墮樓亡　周日仍有上陣　球會：他為爭氣堅持踢波

前港超球員黃駿軒昨（6日）晚於屯門山景邨景美樓高處墮下身亡，終年26歲。



黃駿軒出身於本地老牌球會東方的青年軍，自2012年起先後效力過晨曦、黃大仙、理文流浪、理文、標準流浪等香港頂級聯賽球隊。曾是香港代表隊梯隊成員的他，也曾出戰港澳埠際賽、亞洲足協23歲以下錦標賽。

黃駿軒在去年轉投乙組球隊油尖旺，至今年4月加盟港甲深水埗，在剛過去兩個周日（5月29日及6月5日）的甲組聯賽盃賽事都有正選上陣。事出突然，黃駿軒曾效力的球會、球圈中人等紛紛致哀，並將社交網站頭像改成全黑或黑白照片。

黃駿軒（前排左二）在過去兩個周日的聯賽盃都有上陣。（資料圖片／袁志浩攝）

深水埗體育會足球隊撰文，指黃駿軒選擇離開了大家，對突如其來的噩耗，球會上下深感惋惜及沉痛。

「軒仔在本地頂級聯賽上陣超過100場，曾經是香港U23代表隊，亦代表香港出戰過港澳埠際賽。他說過由細到大都好想踢波，為了爭口氣，堅持繼續留在球圈，為喜愛的足球付出所有。我們希望軒仔在彼岸能夠平安快樂，繼續擁抱他喜歡的足球。」

「我們向黃駿軒的家屬朋友致深切慰問，亦同時感謝各界人士關心。」

至於港超球會標準流浪，也以「沉痛哀悼」為題，悼念黃駿軒。

「曾於2016年至17年球季、2020年至21年球季效力本會的球員黃駿軒，於周一不幸離世，本會對此深表惋惜，並向其家屬致以深切慰問。」