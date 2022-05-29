港超聯︱大埔勢相隔兩季再升班　深水埗獲祝福：信港足會谷底反彈

2022/23年球季港超聯球隊數目仍未有定案，周日（29日）甲組聯賽盃開鑼，兩支盛傳有意升超的球隊深水埗跟和富大埔分途出戰，獲傳媒關注。



深水埗最終憑一記烏龍球擊敗佳聯元朗，主教練高俊基表示，球會正商討是否升班，希望球員先專注比賽，但承諾若於聯賽盃奪冠，肯定會升班。

他總共說了3次「拎冠軍一定升」，強調不會不認帳，「香港人說了就不能反口。香港流行有『祝福』，（球會）主席亦『祝福』了我們，（升班機會）算是比上次有進展。」

深水埗主教練高俊基承諾如球隊贏得甲組聯賽盃冠軍，一定會升班。（袁志浩攝）

高俊基透露，球隊今季在甲組本預算70至80萬班費，如轉至超聯作賽，勢提升到至少500萬，所以財政問題是最重要考慮。

「超聯要申請牌照，場地要夾，財務上也希望有更多機構支持。現在的贊助商態度很正面，區內也開始有聲音，主動說會支持我們，但始終要更實在。」他又認為，香港足球「谷底會反彈」，希望球隊最終若升班，可給區內居民及青年人帶來希望。

深水埗陣中不乏前港超兵。（袁志浩攝）

至於大埔秘書長陳平受訪時證實，球隊已去信足總，接受其邀請升班，而和富社企亦將繼續冠名球隊。「主席希望年青球員有平台發揮。（班費）約600至700萬，不爭標，對小將有寄望，但不會太大期望。」他又表示，聯賽盃成績或其他港超球隊的去向，將不影響大埔升班意欲。

大埔秘書長陳平證實球隊已接受足總邀請，下季升至港超。（袁志浩攝）

大埔上次參加港超是2019/20年球季，最終疫情下球隊欠薪退賽，自降甲組；職球員結果更因追薪鬧上勞工處。陳平聲稱，今次贊助球隊的非外來資金，「是（來自）組織內部、執行委員會內的人」；而球隊雖已被大埔區議會褫奪授權，即所謂的「區隊」資格，但料仍能獲得民政局約200萬資助。

陳平指，大埔會在聯賽盃後展開組軍，惟隊內部份球員有正職，未必留隊，加上經費有限，相信會找數名具質素的外援帶領年青球員。隊內老將安達、安基斯及葉佳等去向未明，而陳旭智也不會擔任主帥，需另覓教練人選。

大埔部份球員下季或不會留隊。（袁志浩攝）

同場另一支地區球隊佳聯元朗的秘書郭靜然就坦言，球隊資金雖容許下季升超，但「暫時不是時候」，「我們想長時間留在超聯踢，而不是一兩年就減人工、自降，正物色長遠而有力的贊助。」