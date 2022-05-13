港超聯或8月中開波 外援額與亞洲賽睇齊 隊數仍是個謎
撰文：袁志浩
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2021/22球季港超聯因疫情腰斬，隨着本港疫情放緩，足總今日（13日）與球會商討來季比賽事宜。
足總跟港超聯球隊周五舉行視像會議，討論來季安排，包括開鑼日、參賽隊數及賽制等。據了解，足總在會上稱正接觸數支球隊，希望對方能升班，目標是增加下季聯賽隊數，但未有詳細討論該些球隊的背景等資料。
消息指，下季港超仍希望於8月中開鑼，並在7月先舉行特別盃賽作熱身之用，容許球隊自由參與。會上又討論過聯賽有8、9或10隊參賽下的賽制，但由於最終數目不明朗，未有最終決定。
另外，來季各隊外援名額將跟亞洲足協看齊，「超級外援」名額將被取消，球隊註冊時外援名額無限制，但比賽名單則限6名，並只能派5位外援上陣。據悉，足總曾提出在港超聯賽限制各隊必須派出U22球員，惟結果被大部份港超球會反對。
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