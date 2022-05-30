港足︱東亞錦標賽名單未落實　部份小將或入選　張健峰勸把握機會

香港足球代表隊及U23梯隊展開本地集訓，在主要球員正隨隊於海外備戰亞洲盃外圍賽下，入選的主要是年紀較輕的華將。教練張健峰表示，當中部份球員有機會獲徵召，出戰7月在日本舉行的東亞足球錦標賽決賽周。



早在足總2020年提出新五年計劃之時，已建議港足U23跟大港腳看齊，恆常地於國際賽期間集訓；經歷兩年疫情，終首次實現。

港足及U23今日展開本地集訓，過程中一度下起大雨。（袁志浩攝）

港隊及U23今次本地集訓，足總新聞稿指是「為備戰本年7月份舉行的東亞足球錦標賽」，一度令外界以為港隊將全數派遣這份名單上的球員出戰，惟教練張健峰解釋，最終決定權仍在港足主帥安達臣的手上，至今未有任何決定。

「我們內部討論過，是想帶一些年青球員去（東亞錦），像正隨隊踢亞洲盃外圍賽的簡嘉亨及Jessie（余在言），希望他們把握機會。然而，今次訓練營是因為不希望球員停操至7月，也想藉此帶一些戰術上的訊息給他們。」

張健峰透露今次集訓名單中，有部份球員有機會入選出戰東亞錦決賽周。（袁志浩攝）

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剛落選港足亞盃外海外集訓名單的鄭展龍，透露自己休息了兩周，至今日方復操。他未有隨大隊完成所有訓練，「肌肉有少少緊，是常見的（問題），始終練一會停一會。還有時間準備（東亞錦），希望再催谷多一點，屆時看教練如何部署。」

鄞展龍在練習尾段跟數名隊友在場邊休息。（袁志浩攝）

鄭展龍表示心情沒有受落選影響，坦承自己狀態不及其他隊友，並會再爭取入選出戰東亞錦。港隊決賽周會跟中國在煞科日相遇，有指中國會派U23應戰，戴偉浚或隨隊。有傳媒問鄭展龍對小時候（巴塞足球學校）舊隊友的看法，他回應道：「沒什麼感想，他是好球員，（我們）會先做好自己。」

戴偉浚代表國足上陣4次，今夏有機會「倒戈」香港。（新華社）

另外，身兼港超球隊香港U23主帥的張健峰指，球隊正為新季組軍，班底料會變得更年青，吸納部份去年青少年超級聯賽球員。他又表示，中場黃威會離隊，並正與其餘「超齡球員」商討合約。