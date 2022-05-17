東亞錦標賽︱港足賽程出爐　兩日職主場作賽　煞科日大戰中國

撰文：袁志浩
出版：更新：

東亞足協周二（17日）公布東亞足球錦標賽決賽周賽程，香港足球代表隊會於9日內接連挑戰中、日、韓三強。

東亞足球錦標賽決賽周原定於今年7月19至27日在中國上演，惟內地最終因疫情問題放棄主辦權，東亞足協早前公布，賽事將在同一時段、改於日本舉行。

同樣因疫情緣故，今屆賽事取消外圍賽，香港男足得以直接晉級決賽周，分別鬥中、日、韓三國。

東亞足協今落實賽程，港隊首仗會於7月19日晚先對東道主日本；然後休息4日，在7月24日迎戰韓國。煞科戰則在7月27日舉行，香港屆時會硬撼有指會派出U23的中國隊。

港足｜東亞盃落實7月日本舉行　港隊鬥中日韓　韓國或強陣出戰東亞錦標賽︱中國放棄主辦權　傳國足U23應戰　戴偉浚或「倒戈」
東亞足協公布今屆決賽周賽程。（EAFF）

至於比賽地點，東亞足協安排賽事分別於日職名古屋鯨魚主場豐田體育場（Toyota Stadium）及鹿島鹿角主場——茨城縣立鹿嶋足球場（Kashima Soccer Stadium）上演。女足方面，將由中、日、韓跟中華台北爭奪后座。

港足．亞洲盃外圍賽︱海外集訓決選缺中超中甲兵　主力前鋒落選港足｜傑志五將歸隊後首操　陳肇鈞冀以亞冠經驗助港隊港足｜中超中甲港將難歸隊　安達臣轟球會施壓：他們不在乎香港隊杭州亞運延期｜港足U23醉酒風波涉事球員　或因延期趕及刑滿復出港足｜新帥安達臣首次督操　透露詳細集訓計劃　6月力爭入亞洲盃港足︱傑志3人被剔出集訓名單　外流內地港將有望戰亞盃外專訪港足新帥安達臣1︱ 前德甲神射手　誓重建港隊：沒戴偉浚也可專訪港足新帥安達臣2︱談執教朝鮮趣事　對香港足球他有話要說
東亞錦標賽
港足
國足（中國足球隊）
日本足球隊
韓國足球隊
足球
你可能感興趣