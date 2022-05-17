東亞錦標賽︱港足賽程出爐　兩日職主場作賽　煞科日大戰中國

東亞足協周二（17日）公布東亞足球錦標賽決賽周賽程，香港足球代表隊會於9日內接連挑戰中、日、韓三強。



東亞足球錦標賽決賽周原定於今年7月19至27日在中國上演，惟內地最終因疫情問題放棄主辦權，東亞足協早前公布，賽事將在同一時段、改於日本舉行。

同樣因疫情緣故，今屆賽事取消外圍賽，香港男足得以直接晉級決賽周，分別鬥中、日、韓三國。

東亞足協今落實賽程，港隊首仗會於7月19日晚先對東道主日本；然後休息4日，在7月24日迎戰韓國。煞科戰則在7月27日舉行，香港屆時會硬撼有指會派出U23的中國隊。

東亞足協公布今屆決賽周賽程。（EAFF）

至於比賽地點，東亞足協安排賽事分別於日職名古屋鯨魚主場豐田體育場（Toyota Stadium）及鹿島鹿角主場——茨城縣立鹿嶋足球場（Kashima Soccer Stadium）上演。女足方面，將由中、日、韓跟中華台北爭奪后座。