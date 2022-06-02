港足︱茹子楠為出場而感動　為落敗而失望　新帥對馬來西亞感驚訝

香港足球代表隊完成亞洲盃外圍賽前最後一場友賽，以0：2不敵前港足主帥金判坤帶領的馬來西亞。

事隔3年再為港隊披甲的茹子楠，步出球場時為代表出生地而感動，但離場時卻因賽果而失望，他相信球隊在防守上仍有進步空間。



港足晚友賽兩球不敵馬來西亞，作為亞洲盃外圍賽前最後一戰，球隊暫時仍未踢出主帥安達臣要求的侵略性踢法，全場大部份時間受壓，且防線多次犯錯。

茹子楠（左）今仗出任正選右閘。（FAM）

這仗擔任正選右閘的茹子楠表示，球員大多首次在正式比賽演繹新踢法，仍未能完全掌握，以致出現漏洞，相信是落敗關鍵。

「失兩球都是死球，在生波上表現還可以。全場有數次逼搶成功，但由守轉攻的速度、組織攻勢等都要改善，希望重看比賽片段，能分析一些細節，如聯防、逼搶時機等問題。」

港隊雖嘗試逼搶，但仍被馬來西亞連番突破防線。（FAM）

茹子對上一次為港足披甲，是2019年6月、麥柏倫首度帶隊友賽鬥中華台北一役，那場更是其地標戰。然而他之後未能在港足爭一席位，至上季在東方龍獅轉踢右閘，終重獲徵召，再度穿上紅色的港隊戰衣。

「可以穿這件衫，為這支球隊踢波，步出球場的一剎有點感動。這是我第二場港隊比賽，在這麼大型的球場、有觀眾入場，很久都沒有感受過了，很開心，很興奮；唯獨是輸波有點失望，因成績未如理想。」

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安達臣賽後坦言球員沒完全發揮出戰術，更要花時間適應對方節奏。他在訪問中一度嘆氣道：「我們會嘗試正面去接受賽果，這是個很好的考驗，也只是場友賽。希望球員能學到一些事，也知道國際賽跟本地聯賽的差別。」

這位新帥在傳媒追問下承認，對馬來西亞的表現感到驚訝，「對上一次我帶朝鮮鬥馬拉，很容易就贏了。他們今日比我們壓得更前，也更快，球員質素在我意料之外。」

港足主教練安達臣賽後表示，對馬來西亞的表現感到驚訝。（HKFA）

至於「倒戈」擊敗港足的金判坤已收穫兩連勝，惟他賽後仍強調今仗目的不是勝利，「球員展示出熱情、活力及野心，我們狀態仍未十足，但希望慢慢達到球迷的期望，只要維持這種感覺，我們可以贏更多比賽。」