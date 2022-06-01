港足︱保羅地標戰連還出錯　港隊逼搶反受壓　兩球不敵馬來西亞

香港足球代表隊新舊主帥交鋒，安達臣帶領港足友賽金判坤麾下的馬來西亞。結果港隊有首度披甲的門將保羅多次犯錯，中堅馮慶燁犯天條輸十二碼下，以0：2告負。



安達臣入主港足後，已明言要踢逼搶及進攻足球，這位挪威籍教練今日派出黃威、陳肇鈞、簡嘉亨、羅梓駿及安永佳5名進攻球員，由黃洋作防線前的最後屏障。

黃梓浩跟茹子楠踢左右二閘，馮慶燁與余煒廉這對華人拍檔則鎮守中路。至於門將就意外地以保羅取代葉鴻輝，這位守門員跟巴基斯坦裔的簡嘉亨，均是首度代表港足上陣。

港隊今場派出5位傑志球員，而保羅跟簡嘉亨均上演港隊地標戰。（FAM）

港隊嘗試逼搶反受壓

開賽7分鐘，港隊錄得首次埋門，羅梓駿右路傳中，陳肇鈞第一時間半車身抽射，可惜撻Q未能命中目標。

港隊中段嘗試壓逼，但卻是受壓的一方、多次被馬來西亞球員用個人技術突破，尤其集中於左路，幸關鍵時刻港將能及時解圍。25分鐘，馬來西亞中場哈拿比右路施射，保羅接波卻「屙蛋」，余煒廉在白界線前清走皮球；之後保羅再次犯錯，未能手槌打走角球，差點鑄成大錯。

馮慶燁輸12碼 馬來西亞半場領先

然而直至31分鐘，馮慶燁在禁區內犯規輸十二碼，馬來西亞由韋斯主射破網，港隊落後一球。8分鐘後，保羅接應回傳控甩腳，被敵軍偷波後踢跌對方，惟球證並無表示。

港隊上半場防線受壓，門前多次出現混戰。（FAM）

馬來西亞憑一球12碼先開紀錄。（FAM）

49分鐘，馬來西亞繼續進攻港隊左路，前鋒陸伊騰前柱搶點撞射，被保羅快手擋走。數分鐘後港隊門前再有驚險鏡頭，華舒特推過保羅後射空門失機；戰至62分鐘，陳肇鈞禁區頂轉身遠射高出。

港隊此時更換兩翼，由費蘭度及孫銘謙入替，顏樂楓也取代黃威，惟表現未見太大起色，直播鏡頭也捕捉到安達臣於場邊搖頭表示不滿。兩軍全場多次埋牙，尾段終起衝突，惟蘇馬里用拳打向余煒廉，僅被罰黃牌；孫銘謙83分鐘接應罰球長傳，差一步未能趕及起腳。

90分鐘，沙菲華謙罰球直射省中陳肇鈞入網，港隊終無法破蛋，以0：2不敵馬來西亞。

前港足主帥金判坤帶領馬來西亞「倒戈」。（FAM）

港足完成今場友賽後，將繼續留在吉隆坡訓練至6月3日，之後轉飛印度，準備今月8日展開的亞洲盃外圍賽。屆時港隊同組對手除東道主印度，亦包括阿富汗及柬埔寨，港隊力爭自1968年後，再度殺入這項大賽的決賽周。