【劍擊】林衍蕙右腳大腿兩肌肉撕裂　料休養兩個月或無緣兩大賽

過去周末上演的「會長盃劍擊錦標賽」，港隊女子佩劍代表林衍蕙不幸受傷，未能完賽並隨即送往醫院。

「聰妹」隨後轉送中文大學醫院，詳細檢查後，證實右腳大腿兩條肌肉撕裂，預料需要休息兩個月，篤定錯過今周的亞錦賽及下月中的世錦賽。經過逾4個月海外集訓及比賽後，體能及心態亦已準備好，偏備卻遇上突如其來的傷患，聰妹坦言已是不幸中之大幸。



港隊出發韓國首爾出戰亞洲錦標賽前，大部分成員先在本地賽會長盃登場。女子佩劍代表之一的林衍蕙，戰至16強時，打弓步後狀甚痛苦地倒地，一直按住右腳後大腿位置，躺在地上不能動彈，其後由救護車送往醫院，情況令人擔憂。

林衍蕙比賽期間不幸受傷。（鄭子峰攝）

林衍蕙被送往中大醫院，接受進一步的檢查，先後以X光及磁力共振檢查傷處，沒有傷及骨頭。惟右腳大腿兩條肌肉撕裂，並收縮3毫米，預料休息兩個月，先讓肌肉自然癒合，若果效果不佳才選擇施手術或其他治療方法。換言之，聰妹除了缺陣今周的亞錦賽，如無意外亦會避戰7月中的世界錦標賽。

林衍蕙一直按住右腳後大腿位置，躺在地上不能動彈，情況令人擔憂。（鄭子峰攝）

早在2010年，林衍蕙練習時不慎觸傷右腳大腿、近盆骨的位置，當年沒有開刀，雖然休息後沒有大礙，但十多年間當她做一些跨步的動作時，亦會忍忍作痛，出戰2014年亞運更要打針止痛。聰妹今次受傷的位置與舊患接近相同，其傷或與舊患有關。因為傷及接近盆骨的關係，聰妹如今右腳依然未能發力，連站在地上也有困難，且在這兩個月的養傷期間，只可以開始復康訓練，聰妹表示會積極參與，希望盡早百分百康復。

林衍蕙未能打入正賽。（FIE）

受傷是運動員的天敵，聰妹眼見一眾隊友如常出發韓國，自己卻無奈地留在床上，當然不是味兒。受傷已成定局，聰妹以正面及樂觀的態度面對傷患，直言是不幸中之大幸，「經歷早前4個月的歐洲之行，我覺得在體能及心態上已作好準備，本身十分期待亞錦賽，偏偏突然遇上受傷，彷彿白白浪費之前的時間。不過換個角度想，幸好杭州亞運延期，我可以有充足的時間休養，並以更好的狀態備戰。」

亞錦賽陣容女子佩劍隊只能以歐倩瑩（圖）、劉穎怡及朱詠翹的3人出戰。（趙子晉攝）

因為事出突然，未能揀選其他劍手取代林衍蕙的位置，女子佩劍隊只能以歐倩瑩、劉穎怡及朱詠翹的3人陣容出戰。聰妹留在床上，面對傷患的痛楚外，還有對隊友的愧疚，「最後關頭才受傷，無法與隊友並肩作戰，就好像掉低她們一樣，同時擔心他們有無形的壓力，所以也想向她們說聲對不起。」