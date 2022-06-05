劍擊｜蔡俊彥煥然一新的從容自信 盼與隊友摘亞錦團體金牌

「今日狀態很穩定，我不嬲都好唔穩定。」男子花劍港將蔡俊彥在會長盃封王後，一貫緩緩語調說。

由上月劍擊大獎賽摘銀一刻起，擺脫「咩都整定嘅」的埋怨命運心態，他坦言今天是帶着信心踏入場館。



蔡俊彥在4強輕取吳諾弘闖決賽。（鄭子峰攝）

香港劍擊隊周日（5日）深夜會出發前往韓國準備6月10日展開的劍擊亞洲錦標賽，港將出發前仍在出戰香港公園體育館上演的會長盃爭取積分，男子花劍主力蔡俊彥闖8強後淘汰黃俊捷，晉身4強以15：4擊敗狀態不佳的隊友吳諾弘，最終在決賽以15：1大勝世少冠軍鄭鐵男，奪得會長盃冠軍。

蔡俊彥上一次踏足香港公園體育館，是去年10月的康文署公開錦標賽，今次重踏場館，感覺煥然一新。

蔡俊彥（左）坦言擺脫低潮後抱住信心上場。（鄭子峰攝）

「現在是有信心應付比賽，那時是很掙扎地應付比賽。」走出陰霾的他像是喚醒久遠的記憶，「當時奧運打得不好，覺得好快會被後浪蓋過，同家朗距離愈拉愈遠，對自己好多質疑。現在同家朗都有距離，但對自己有返信心。」

不見他以往披着毛巾低頭的沉思身影，今日的他的確多了一份從容，一場一場，淡定、自信。

花劍新星鄭鐵男不敵蔡俊彥奪銀而回，他坦言盼在本地賽累積經驗。（鄭子峰攝）

「不是發揮超水準但大個咗」，他笑指除了因為4強另外3名劍手年紀都比他小，還因為近半年密集地比賽，心態更成熟。「開頭旅程（征歐）是埋怨命運，因為奧運同之後比賽打得不好，好似好多嘢都整定。經歷完低潮，今日可發揮到應有水準。」

會長盃只是熱身，接下來的亞錦賽才是真正戰場，蔡俊彥接示個人賽目標前4，團體則更大信心：「想同隊友拎金牌。」

女子花劍符妤名取得亞軍，她將在今晚隨港隊出發往韓國備戰亞錦賽。（鄭子峰攝）

男子花劍隊將派出張家朗、蔡俊彥、楊子加與吳諾弘出戰亞錦賽，同日在會長盃8強不敵新星鄭鐵男的楊子加亦坦承對亞錦有期望，「想拎牌，有個人突破，不想常常都靠團體。」即使輸，亦想輸得漂亮，他續說：「不想像以前般，讓人覺得很頹的輸，我想做好我自己。」

同日女子花劍，亞青銅牌陳諾思勇挫符妤名奪冠，吳佳蔚與鄭曉為並列季軍。女子佩劍戰果同樣爆冷，「一姐」歐倩瑩在決賽以11：15不敵朱詠翹屈居亞軍，季軍由薜雅齊和梁洛文取得。