劍擊｜女花鄭曉為在累積中獲得力量　重新詮釋團隊尾門角色

鄭曉為以「比之前更Ready」的狀態出戰亞錦賽。

「尾門鄭曉為大反擊創歷史 女花世盃8強止步」、「女花港隊僅負勁旅韓國 世界盃16強止步」，26歲的她，過去半年隨花劍隊征歐集訓比賽，有着這般的突破。

在近月穩佔團體賽尾門位置的她，重新意識隊中角色與責任。

她如此詮釋：「愈不去想，愈是奇跡出現的時候。」



鄭曉為在周日（5日）以季軍完成會長盃劍擊賽後，當晚便隨港隊出發往韓國首爾，備戰10日展開的亞錦賽。「少少疲態，上幾站（世界盃）比較密， 今賽視為準備亞錦賽，提醒自己有什麼不足，心態上處理不好的地方。」她直言，「覺得今次打亞錦比之前更Ready。」

「累積」是很強大的力量，過去半年的征途，累積的就算不是輝煌的勝利，也為她一點一點注入了信心。

鄭曉為在過去半年的征途，累積的就算不是輝煌的勝利，也累積了信心。（鄭子峰攝）

回望去年末的旅途初期，她坦言曾經迷失過，「本身定目標都幾高，雖然好耐冇比賽，但前兩年開始狀態愈來愈好，會諗站站都出到64強。」一場世紀疫症令劍隊久未能出外作賽，她重踏國際賽場時才醒覺，自己有進步，對手一樣都有進步。「加上未適應外國選手打法，整個人未進入狀態般，但後期愈來愈好，特別是心態上的調節，怎樣令自己最快進入狀態。」

鄭曉為指找到了方法解決打法慢熱問題。（鄭子峰攝）

一向入局慢熱的她，為了能在爭取正賽的小組賽盡快進入狀態，便更早到賽場熱身，找到對應的方式後，愈戰愈勇。鄭曉為曾在法國巴黎出戰世界盃分站，於團體賽16強「守尾門」大勝8分，以一分之差擊敗3號種子的東道主闖入8強，寫下香港女子花劍的新章；今年4月，港隊在貝爾格萊德站團體賽16強，迎戰世界排名高3位的勁敵韓國隊，她在落後下打出6：1為港隊反超前，雖然領先4局下於最後一局遭對手逆轉，以40：44告負，惟對上韓國打出驚喜一戰。

鄭曉為助女花寫下世界盃8強新章。（FIE）

「在大獎賽打入64強，輸左畀意大利劍手，但我覺得比賽狀態同實力都提升了，所以對亞錦有信心。」鄭曉為說。在結果論的競技世界，她口中的「狀態」、「實力」和「信心」，被客觀的數字和成績反映出來，然而內心強大，才是劍手在關鍵時刻的武器。

「開始會有一種意識，我要做頂住個Team的那個人。」鄭曉為（右2）說。

2010年廣州亞運，年僅15歲的她夥拍張顥瓊、劉曉為和連寶香奪下女子花劍團體銅牌，5年後再與連寶香、張楚瑩、廖恩尉取得新加坡亞錦賽銅牌。鄭曉為漸漸成為女花主力，上屆2019日本千葉亞錦賽，鄭曉霖及已退役的連寶香，換上了鄭曉為及小將符妤名，夥拍原有的張楚瑩及廖恩尉出戰，最終以一分飲恨奪銅而回。

今屆亞錦賽，女花再以新陣容出擊，鄭曉為與張楚瑩率領兩名年輕劍手符妤名與關渝澄爭標。

符妤名近年成為女花主力，鄭曉為指與這個組合愈來愈有默契。（鄭子峰攝）

「我們有兩個年輕隊員，她們的態度也好好，我們打法國、韓國，有時我發揮得不好，她們也頂得好好，二人好盡力同進步好大。雖然這陣容正式打比賽只夾了半年，但我們的默契愈來愈好。」鄭曉為坦言，在不知不覺間，也開始有意識要做「頂住」女花的那個人。她笑說：「哎呀，講起都有點壓力𠻹。」

鄭曉為坦言，教練Greg沒有因為男花成績優秀，急向女花作出同樣要求而感到壓力。（葉詩敏攝）

她緩緩說：「之前一直打，沒特別思考我在隊內的位置，知道（主力）但平常心去打，但好後期有一站打得好差，那一站便開始有點壓力，自己開始諗多咗嘢。」後來，她找到了應對方法，千篇一律卻是萬試萬靈：「平常心」。她續說：「當自己咩都冇，上到場便專注比賽排走雜念，愈不去想，愈是奇跡出現的時候。」

鄭曉為有信心女花能在亞錦團體賽上奪得獎牌。（葉詩敏攝）

相隔兩年再戰亞錦賽，她直言「想拎牌」，語畢笑了笑續說：「8強都開心！」

不過問到對團體賽期望，她即秒答：「Team我覺得會拎牌的。希望延續到，拎開的銅牌換顏色便更好。」

港隊亞錦賽名單：

男子花劍：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、楊子加

女子花劍：鄭曉為、符妤名、張楚瑩、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、何瑋桁、黎家俊

女子重劍：江旻憓、連翊希、朱嘉望、陳渭泠

男子佩劍：何思朗、羅浩天、陳卓謙、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、林衍蕙、朱詠翹、劉穎怡

比賽日期：6月10至15日

地點：韓國首爾

