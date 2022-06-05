劍擊︱吳諾弘出發亞錦前拉傷忍痛完賽　解心理難題盼「搵返團火」

會長盃男子花劍4強，兩名東京奧運代表蔡俊彥與吳諾弘上演焦點對決，後者在落後時不慎踏出賽道跣倒，擘大腳後坐地露出痛苦表情，更無奈得以手拍地。

「今晚飛（韓國），那一刻擔心會不會今晚飛不成呢？」賽後他坦言。

東京奧運後迎來人生首個亞錦賽，自言近半年走下坡的他，盼藉亞錦「搵返團火」。



吳諾弘跣倒拉傷，他坦言那一刻擔心受傷未能征戰亞錦賽。（鄭子峰攝）

在會長盃4強戰面對氣勢如虹的大獎賽亞軍蔡俊彥（Ryan），吳諾弘初段已落後0：4，中段更被拉開至6分差距。戰至4：11，吳諾弘在一次進攻時不慎跣腳，在賽道外擘大雙腿後坐地拉傷，一度需急救員入場治理。

由於女子佩劍港將林衍惠同日作賽時已疑觸傷大腿近盆骨舊患，送往醫院治理，吳諾弘接受治理時，場內觀眾也甚為擔心。最終吳諾弘忍痛再度上場，與蔡俊彥合力以15：4完成賽事。

吳諾弘（右）最後忍痛與蔡俊彥打完最後4分。（鄭子峰攝）

「最後選擇同Ryan講完埋佢啦，不想中途棄權，夾硬完成埋比賽。」吳諾弘賽後指傷勢無大礙，「其實不是很嚴重，但怕影響下星期比賽，因為亞錦對我來說很重要，是我人生第一個亞錦賽，不想有任何閃失。」

「我好開心，今日都好興奮，可以去我人生第一個亞錦喇。」惟對於人生第一個亞錦賽，他頓一頓，直說未敢抱獎牌期望，「這半年出去比賽，狀態其實不太好，一直都是走下坡的，希望今個亞錦可以突破自己，沒有要求任何成績，只想突破自己。」

蔡俊彥在躋身決賽後，擊敗鄭鐵男封王。（鄭子峰攝）

花劍隊征歐集訓近半年，隊友與法國隊對練提升實力，蔡俊彥更在大獎賽摘銀而回，曾在世界盃保加利亞站打入64強的吳諾弘卻自言，這半年其實是「走下坡」，「雖然整體訓練質素是好好，但狀態高低這回事很難說，加上自己畀自己有壓力。」

的確，調整心理狀態是運動員最難解的難題，曾歷低潮的蔡俊彥藉獎牌終走出陰霾，那麼吳諾弘呢？

楊子加（右）在8強不敵鄭鐵男止步。（鄭子峰攝）

他感慨地說：「今次比賽前跟以前一個教練傾偈，好坦白說這半年我最大障礙，便是心理狀態。有壓力、好多東西克服不到，他同我講一樣嘢，我場上冇咗以前團火。」他續說：「好簡單的說話，但完全觸動到我，所以今日我都拼盡打每一場。」

保加利亞站打入正賽，與世界排名較高劍手咬緊比數僅輸14：15，對於以上成績，深知自己不止於此的他直言：「你咁問我咁答，但我不覺得滿足，只是一場打得較好不代表什麼，我想贏，不是要打得近。」

吳諾弘認為，自己在等一個機會；等一個機會，重拾信心。「希望接下來的亞錦可以做到。」