劍擊．會長盃｜男花4強唯一陌生的名字　蔣翱駿吐烏氣首登頒獎台

「差少少」，或許是蔣翱駿劍擊生涯最適合的形容詞。本地賽，「差少少」打入4強；世界賽，「差少少」躋身正賽。

經過會長盃一役後，蔣翱駿首度摘下本地賽獎盃，對他別具意義，除了是突破，亦是心態上的一大進步，與過往的多次飲恨說再見，歸功早前的歐洲之行。



蔣翱駿一劍反勝隊友招文韜躋身4強，一吐烏氣。（鄭子峰攝）

「會長盃劍擊錦標賽」男子花劍最後4強，早前摘下仁川站大獎賽銀牌的蔡俊彥、東京奧運代表吳諾弘及應屆世少冠軍鄭鐵男，3人以外，還有一個較陌生的名字—蔣翱駿。

蔣翱駿是港隊男子花劍代表之一，翻查本地賽往績，人稱「蔣仔」的蔣翱駿往往在16強或8強止步；至於世界賽，今季4度與世界盃或大獎賽分站正賽僅差一步，這名21歲花劍港將的生涯，感覺總是「只差一點點」。

蔣翱駿（右）力戰不敵鄭鐵男，4強止步。（鄭子峰攝）

「蔣仔」在今次小組賽全勝，並以9號種子身份打入淘汰賽，連過兩關躋身8強，遇上頭號種子、隊友招文韜爭入4強，戰至末段更落後11：14。以往的蔣翱駿，關鍵時刻總是手軟，歷史沒有再度重演，蔣仔頂住壓力，逐劍逐劍追，連追3分至14：14，最後更以一劍搶攻單燈反勝。

二樓觀眾席上的蔣翱駿親友拍掌歡呼的同時，蔣仔仰天高呼，感覺就像把以往的烏氣全都吐出。

蔣翱駿與鄭鐵男亦是港隊新一代劍手，兩人賽後深深擁抱。（鄭子峰攝）

蔣翱駿4強惡鬥鄭鐵男，初段領先，其後連失8劍，再逐漸收窄差距，末段打成13：13平手，惟最終未能反勝，以13：15兩劍飲恨，無緣決賽，但依然奪下生涯首個本地賽獎盃，摘季而回。

上年11月成為全職運動員的蔣翱駿，拿下生涯首個成年組獎盃，賽後感到難以置信，難以用言語形容心情。獎盃重要，但不及場上的出色表現來得重要，「有獎固然高興，但更開心的是，我今日在場上做到一些以往做不到的事。」

蔣翱駿口中的「做不到的事」，就是心態調整，「以前打香港比賽，都以獎項為目標，反而壓力更大，經常發揮得不好，因為技術而影響信心。今次有所不同，放下成績，專注場上的表現，即使遇到難關，心態上也調整到，這是比獎項更滿足的一件事，因為我把過往一段時間練到的，今日全都發揮出來，所以獎盃是錦上添花。」

會長盃的獎盃是蔣翱駿生涯本地賽首度打入前四。（趙子晉攝）

蔣翱駿不再被技術影響信心，全因他早前隨港隊前往海外集訓近半年，技術上當然提升不少。首度接觸高手雲集的世界劍壇，世界很大還很大，蔣仔以砌拼圖來比喻歐洲之旅，「面對一個又一個的外國劍手，就如解拼圖一樣，過程中不斷發現自己的不足，同時亦了解個人的長處，我要做到的就是如何揚長避短。」

縱然迎來生涯突破，蔣翱駿旅歐過後，直言感到有大幅度的進步，但要保持穩定的高水準發揮，才能與張家朗及蔡俊彥等世界級劍手收窄差距。戰畢仁川站後，張家朗對他的一席話，正好道出他的不足之處，「早前出戰仁川站大獎賽，面對日本劍手三宅諒，我逐漸拾回節奏，以適當戰術由落後8：13力追至13：14，最終以兩分飲恨。該場正正是家朗在後方指點，他說我的戰術運用全都正確，唯獨是不夠放膽。」

蔣翱駿海外集訓及比賽近半年，在心態及技術上大有進步。（FIE圖片）

蔣翱駿以一個季軍完成賽季，不完美但可接受。放眼下季，蔣仔以打入世界賽正賽及本地排名前6位為目標，希望有朝一日登上世界賽的頒獎台。

或許蔣翱駿的劍擊生涯，總是有一種「差少少」的感覺，但他根本不介意，因為蔣仔深信，只要繼續做好自己，一步一腳印才是進步之道。