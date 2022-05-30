F1．摩納哥站︱車神之子恐怖意外戰車斷開兩截　佩雷斯瘋狂戰封王

F1摩納哥站臨開賽前下了一場大雨，令比賽延遲70分鐘開始，終於等到賽道開始吹乾。濕地中開賽，加上蒙地卡羅彎多路窄，「車神」米高舒密加之子、哈斯車隊車手米克舒密加在第30圈失控撞欄，戰車恐怖地斷開兩截。

在充滿變數一戰，紅牛車隊在輪胎戰術中豪賭，並成為大贏家。



米克舒密加戰車恐怖斷開兩截：

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當戰至第17圈，車手剛從全濕或半濕輪胎，換成乾輪胎，到第30圈米克舒密加駕駛的哈斯戰車失控狂撼賽道旁的防撞欄，車身立即一分為二，尾翼及下半截車身斷開。

意外場面相當恐怖，幸好米克立即爬出車外，能夠步行前往車隊車房，身體並無大礙。意外後，大會先出動虛擬安全車，令各車手必須收慢車速。兩分鐘後，真正的安全車出動。然後再隔六分鐘，大會出示紅旗暫停比賽，以修理米克撞毀的部分防撞欄。

陸克萊排頭位出賽，他與法拉利均未能笑到最後。（Getty Images）

有主場之利的法拉利車手陸克萊，排頭位出賽，他過往在蒙地卡羅出戰F1歷盡各種意外或事故，未有一次能完成賽事。今次排位佔優，賽前一場大雨加上車隊策略失當，葬送他在摩納哥封王的美夢。

反觀用胎高手佩雷斯趁濕胎轉回乾胎之時，由第三殺上第一位，陸克萊隊友辛斯進佔第二，韋斯達賓第三，陸克萊跌至第四。到米克舒密加恐怖意外，賽事一度暫停，陸克萊當時問車隊，他們會否維持上述排名到比賽完結，法拉利明知此站難以爬頭，只好回覆預期將會如此，陸克萊聲音充滿諷刺地回應：「那真是太好了」（Oh, perfect）。

佩雷斯摩納哥站封王。（Getty Images）

由於比賽有時間限制，原定77圈賽事縮減至64圈，佩雷斯順利封王，奪得生涯第三個分站冠軍，也是摩納哥站首冠，韋斯達賓得第三，紅牛策略成功，獲得第一和第三名。

法拉利另一車手辛斯得第二，陸克萊終於首次在主場走完比賽，卻只得令人失望的第四名。羅素得第五、諾里斯第六，七屆冠軍咸美頓第八。

F1摩納哥正賽前10位：

第1位：佩雷斯

第2位：辛斯

第3位：韋斯達賓

第4位：陸克萊

第5位：佐治羅素

第6位：諾里斯

第7位：阿朗素

第8位：咸美頓

第9位：保達斯

第10位：華迪爾



F1摩納哥排位賽前10位：

第1位：陸克萊

第2位：辛斯

第3位：佩雷斯

第4位：韋斯達賓

第5位：諾里斯

第6位：佐治羅素

第7位：艾朗素

第8位：咸美頓

第9位：華迪爾

第10位：奧干



今季F1全季賽程：