F1摩納哥站｜法拉利連環犯錯　陸克萊主場失冠怒吼：到底在幹什麼

F1摩納哥站，主場車手、法拉利車隊的陸克萊（Charles Leclerc）本來整周都交出完美表現，銳意打破「主場魔咒」的他，終因車隊一次「非常法拉利」的入站錯誤，無辜地失去冠軍。



摩納哥站正賽因大雨，延遲1小時才能正式展開，成為近6年來第一次在濕地下舉行的摩納哥站正賽，20名車手都選用藍色全濕地胎起步，排位前4名順序是法拉利的陸克萊、辛斯、紅牛的佩雷斯和韋斯達賓。

艾法托利車隊的加斯利，排位賽時因車隊犯錯未能趕及造快圈，導致只能由第17位起步，他完成熱身圈後已決定狠賭一把換上晴雨胎，這決定也影響了整場比賽之後的發展。

加斯利早早換上晴雨胎，其後證明策略正確，引發前列車隊的反應。（Getty Images）

數圈過後，也證明換上晴雨胎的決定正確，在出名近乎不可能爬頭的蒙地卡羅賽道，加斯利在十多圈內連環超越周冠宇、歷卡度和麥奴臣，圈速甚至比領先的陸克萊更快兩秒，部份車隊目睹其速度優勢也開始有所反應，當中包括由第3名起步、紅牛車隊的佩雷斯，他在第16圈入站換上晴雨胎。

成功Undercut陸克萊，成為佩雷斯最終奪冠的關鍵。（Getty Images）

稍顯遲疑的法拉利先犯下正賽的第一個嚴重錯誤，他們到第18圈才召領先的陸克萊入站換胎，僅僅這兩圈之間佩雷斯已完成一記Undercut（比對手先入站，憑輪胎優勢造出較快圈速，藉此在對手入站後爬頭），陸克萊出站後已失去領先地位，落在辛斯和佩雷斯之後。

另一法拉利車手辛斯未有入站，待第21圈賽道較乾才直接換上乾地用的光頭胎（Slick），這時法拉利再度「自爆」犯下第二個大錯，本身他們想趁佩雷斯未再換乾地胎時，率先換胎Undercut，未料法拉利在召辛斯入站時，同時也召陸克萊入站，卻又在陸克萊已進入維修站入口時，其比賽工程師柏祖斯才大叫「留在外面！留在外面！（Stay out）」

影片：法拉利召車手入站時出錯，陸克萊極度憤怒

但一切都已太遲。陸克萊入站，法拉利技師仍在為辛斯換胎，氣得他怒吼：「FXXK！FXXK！為什麼？為什麼？你們到底在幹什麼？」這記Double Stack令陸克萊又再浪費了幾秒，出站時，連韋斯達賓也超越了他。法拉利兩次嚴重出錯，令他從領先一下子跌到頒獎台之外，賽道變乾後也難再爬頭，他最終也只能以第4名完賽，佩雷斯最終奪冠，辛斯則獲亞軍。

摩納哥站頒獎台，左起：亞軍辛斯、冠軍佩雷斯、車隊冠軍紅牛領隊漢拿、季軍韋斯達賓。（Getty Images）

陸克萊在今站之前，由F2開始5次出戰摩納哥站，要麼未能完賽、要麼因機件問題無法起步。今次他銳意在主場揚威，在排位賽表現出色，取得頭位，本有望趁韋斯達賓表現失色收窄車手積分差距，未料最終竟因車隊連環犯錯，連頒獎台也上不到。陸克萊早前已失去車手榜的領先位置，排第一位的韋斯達賓今站獲季軍，更進一步拉開差距，目前陸克萊以116分排第二、「韋少」以125分排首位。

陸克萊在西班牙站已因機件故障退賽，白白失去冠軍，未料在摩納哥站又因車隊犯錯而失冠。（Getty Images）

場外一向平和的陸克萊賽後非常憤怒：「間中犯錯很正常，但今天的錯誤真的太多了。在這種（濕地賽）情況下，我們要靠車隊的指示，因為作為車手，（比賽時）不會知道其他人換上晴雨胎或是乾地胎後是什麼表現。」

「車隊問我要不要先換晴雨胎，之後才換乾地胎，我說好的，但不是現在，稍後才換吧。但不我明白為何車隊改變了想法，然後（很快）換了晴雨胎，然後我被Undercut了，也被辛斯塞住了。犯錯實在太多了，我們根本沒有那種餘裕。」

面對陸克萊（右）的怨言，拜諾圖（左）坦承車隊犯錯。（Getty Images）

法拉利領隊拜諾圖（Mattia Binotto）承認犯錯，「我完全明白陸克萊有多失望，他由頭位起步，最終只能獲得第4名，意味我們在決策時出了錯。我們低估了當時晴雨胎的速度，我們應該要早一圈叫他進站，或是讓他留在外面，稍後才直接換乾地胎。」