F1熱話｜佩雷斯被指背妻偷食影片流出　結婚周年紀念日公開道歉

紅牛車手佩雷斯（Sergio Perez）在上周末的F1摩納哥站意外奪冠，隔日更落實獲續約至2024年，車隊領隊漢拿又明言容許他與韋斯達賓爭奪世界冠軍，本身應是喜事重重。

未料狂喜之下卻「出事」，他贏得分站後的派對影片流出，被指「偷食」，他最終道歉。



每年摩納哥站結束後，車手都參加各種派對及晚宴，喜事連連的佩雷斯當然也不例外。不過，他被拍得在兩場派對中，分別與一名女子非常親密，影片事後流出。當中一段更拍得他從後抱着一名女子「面貼面」，足以引起種種猜測。加上佩雷斯的妻子Carola不久前才為他誕下第三胎，令他被指「背妻偷食」。

佩雷斯（左二）奪得摩納哥站冠軍後整晚狂歡。（Getty Images）

據多間墨西哥媒體報道，Carola在流言出現後不久，就開始刪去個人Instagram上與佩雷斯的合照，更關閉留言功能，其後才讓照片重見天日。

消息在墨西哥發酵多時後，佩雷斯終於選擇在與Carola結婚周年的周五（6月3日），在Instagram的限時動態發文：「我看到在網上流傳的影片，也為此而負責任，那是一場很糟糕的派對，我喝醉後沒有控制得很好，但就僅此而以，只是一場很糟的派對。」

佩雷斯被拍得在派對上從後抱着一名女子，狀甚親密。（Instagram）

他之後強調與妻子關係未有受影響：「了解我的人都明白我的為人，我跟妻子的關係也比以往更緊密；對於那些只想傷害我們的人，希望你們活得愉快吧。」

佩雷斯與其他女性表現親密的影片在網上流傳：

「謝謝大家的愛，也向愛我的每一位道歉，因為那些影片並不代表我的為人。我們不會再就此事發言了，否則只會令我們一時間忘掉家庭生活的美好。謝謝。」