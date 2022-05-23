F1．西班牙站｜平治戰力大躍進　咸美頓：若非遇意外有力爭冠

平治今季戰力比法拉利及紅牛遜色，季初只能在中游徘徊，咸美頓更曾在伊莫娜站被韋斯達賓超圈。

平治車隊在西班牙站帶來不少更新，戰力大有改善，佐治羅素多次力抗紅牛兩架戰車來襲；甫起步遇意外的咸美頓，慢慢收復失地，結果以第5位完成賽事，車隊上下也對表現感滿意。



經過大改例後，平治戰力大倒退，由前列跌落中游，猶記得早前的伊莫娜站，咸美頓（Lewis Hamilton）全場被困中游，更被死對頭韋斯達賓超越一圈，令人唏噓。事隔兩站，平治車隊痛定思痛，在西班牙站帶來不少更新，兩架「銀箭」排位賽排第4及第5位，僅次法拉利及紅牛。

咸美頓在首圈與麥奴臣發生碰撞，隨即進入維修站後，落後頭車50多秒。若在兩站前發生同一情況，取分難過登天，咸美頓曾經詢問車隊，是否應為保護引擎而退賽，但車隊未有正面回覆，只是跟他說，預計最高以第8位完賽。這架W13戰車愈戰愈對辦，咸美頓拾級而上，末段更一度超越辛斯升上第4位，可惜因為戰車漏水問題而減速，結果以第5位衝線。

平治在西班牙站戰力大大提升，咸美頓對車隊未來感樂觀。（Getty Images）

咸美頓以超出預期的第5位完賽，並獲選為賽事最佳車手，當然喜出望外，他賽後直言戰力比早前大幅改善，盛讚車隊的努力沒有白費，「這是好的徵兆，證明我們正向正確的方向邁進。今站若果沒有早段的碰撞，我相信有能力與紅牛一戰，分站冠軍並不是夢。」

佐治羅素早段抵抗兩架紅牛戰車來襲，力證平治戰力大大提升。（Getty Images）

平治另一車手佐治羅素（George Russell）繼續穩定發揮，早段接連抵抗兩架紅牛戰車的進攻，沒有DRS的韋斯達賓更難越雷池半步，亦足證「銀箭」的進步，結果羅素以第3位衝線，今季第2次登上頒獎台，6站賽事未曾跌出前5。

佐治羅素再上頒獎台，今季6站皆以前5完成。（Getty Images）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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