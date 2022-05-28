F1．摩納哥站｜陸克萊紅旗下奪頭位　佩雷斯搏太盡炒車累街坊

F1摩納哥站賽道窄，爬頭難，排位賽變得非常重要。法拉利與紅牛繼續大鬥法，最後階段力爭頭位的佩雷斯，在入隧道前失控炒車，其後導致尾隨的辛斯攬炒，以及後方的戰車未能完成，排位提早完結。主場出戰的陸克萊逃過一劫，並再度在紅旗的情況下奪得頭位。



歷史悠久的摩納哥站，與F1的合約今年屆滿，至今仍未續約，來年隨時被踢出賽程。摩納哥汽車會主席Michel Boeri開腔，直指傳聞子虛烏有。

艾法托利的日本車手角田裕毅在第一節末段撞向防撞欄，導致爆胎，賽會隨即出示紅旗，紅牛﹑法拉利及麥奴臣提早返回車房，大量車手一擁而出「標尾會」，包括周冠宇在內的4名車手，未能完成一圈，這名中國車手最終Q1止步，敬陪末席。

早前捲入抄襲風波的Aston Martin，更被戲稱為「綠牛」，華迪爾（Sebastian Vettel）最後關頭打入前10，聯同兩架法拉利﹑紅牛﹑平治﹑Alpine及麥拿侖的諾里斯打入最後一節排位。

紅牛佩雷斯末段「搏殺」力爭頭位，其後在入隧道前失控炒車，尾隨的辛斯收掣不及，攬炒收場，後方的車手受波及，未能造出時間，賽會最後30秒出示紅旗，本節排位提早結束，本身領先的主場車手陸克萊獲益，再一次在紅旗下奪去頭位。

陸克萊再度在主場奪得頭位，隨後向現場的車迷揮手示意。（Getty Images）

辛斯因為佩雷斯的意外，而白白錯失衝擊頭位的機會，從這名法拉利車手脫去頭盔後看得出他的不滿。辛斯直言當他看到佩雷斯時已經太遲，並表示當時自己造出不俗的時間，有機會搶去隊友的頭位。

因為佩雷斯的意外錯失衝擊頭位的機會，辛斯感到十分懊惱。（Getty Images）

佩雷斯炒車，導致辛斯未能完成最後一圈。（Twitter截圖）

F1摩納哥排位賽前10位：

第1位：陸克萊

第2位：辛斯

第3位：佩雷斯

第4位：韋斯達賓

第5位：諾里斯

第6位：佐治羅素

第7位：艾朗素

第8位：咸美頓

第9位：華迪爾

第10位：奧干



今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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