F1摩納哥站｜紅牛二哥續約露玄機　Netflix明星車手淪落或失席位

F1摩納哥站，一直被視為紅牛「二號車手」的佩雷斯（Sergio Perez）以精彩表現奪得分站冠軍，賽後一句話暗示已續約，勢將引發其他席位變動。



佩雷斯上一站在西班牙，遭車隊指令「讓路」予韋斯達賓，他賽後曾表示雖為車隊獲得佳績高興，「但有點不公平」。今站這名墨西哥車手表現較韋斯達賓更佳，排位賽擊倒對方排第3位出發，加上比賽期間法拉利策略失誤，佩雷斯最終頂住法拉利的辛斯來犯，奪得個人生涯第3個分站冠軍。

佩雷斯奪得摩納哥站冠軍，似乎已不用再擔心明年的席位。（Getty Images）

佩雷斯在紅牛車隊的合約到今年年底便結束，以其今季表現，固然值得續約，但紅牛一方曾堅持夏天再作決定，顧問曉密馬高明言會在艾法托利的加斯利和佩雷斯之間二選一，但佩雷斯屢屢「交到貨」，續約似乎只是時間問題。

等候頒獎期間，佩雷斯被拍得與紅牛領隊漢拿對話，笑說：「早知不應該那麼快就簽！」外間普遍解讀是佩雷斯已與紅牛續約。

佩雷斯深受紅牛車隊喜愛。（Getty Images）

這也意味加斯利短期內不會有機會重返紅牛車隊，他與紅牛的合約雖然到2023年底才屆滿，但這個紅牛青訓車手和曉密馬高都曾稱，若2023年未能再升班，紅牛便會放手讓他離開，而他的名字，近日與麥拿侖車隊拉上關係。

麥拿侖去年重金禮聘下，由雷諾車隊邀來前紅牛車手列卡度（Daniel Ricciardo），盛傳他是F1頭五名高薪車手，更明言轉會麥拿侖，是希望爭奪世界冠軍，加上他在Netflix紀錄片《F1：極速求生》中「擔大旗」，人氣極高，合符麥拿侖對市場推廣的需求。

列卡度在麥拿侖表現一直不濟。（Getty Images）

然而經驗豐富的列卡度面對年僅22歲的隊友諾里斯（Lando Norris），表現卻完全被比下去，即使去年曾在意大利站奪冠，也掩蓋不了他整體表現不濟的事實，今季情況也沒有改變，在摩納哥站，他在排位賽第二階段便出局，僅以第14名起步、第13名完賽，7站過後只取得過一次積分，反觀諾里斯則取得第5位起步、第6名完成賽事，差天共地。

麥拿侖近日對他似乎失去耐性，一向支持他的CEO布朗（Zak Brown）在上站西班牙站後接受訪問時直言：「丹尼爾（列卡度）還未好好掌握戰車，我們已在盡力。又一站令人失望的比賽，除了意大利站和其他幾場賽事，總括而言，列卡度未能達到我們的期望。」他又指，雖然列卡度的合約到2023年才屆滿，但「內裏也有機制，是需要雙方共同做到的。我跟他談過，我們並未得到彼此想要的成績，但會繼續努力」，暗示提早結束合約並非不可能。

布朗明言列卡度的表現未達預期。（Getty Images）

傳媒也開始就列卡度的情況出現各種傳言，Motorsport.com以《麥拿侖：提早告別列卡度已不再是空想》為題，指列卡度的表現無法令麥拿侖高層信服，「現在的感覺是，布朗希望提早結束合約，能夠立刻省下一大筆錢，畢竟諾里斯的表現已證明他能成為隊內主將，也已續約至2025年」。

文章續指，麥拿侖有許多選擇，「若要有經驗的車手，就是加斯利，若Alpine不要皮亞斯特（Oscar Piastri），也可考慮這位新星。」除了已在F1車隊的車手，布朗也一向重視Indy Car的車手，包括麥拿侖的奧禾特（Pato O'Ward）及效力Andretti Autosport的哥頓靴特（Colton Herta），被視為有機會在未來出戰F1的人選。