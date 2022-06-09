足球熱話｜南非低組別瘋狂假波案　球證「協助」狂發紅牌齊被重罰

打波造假，有違公德。造得太假，侮辱球迷智慧，須以嚴懲。

南非丁組聯賽在季尾出現兩場「瘋癲」賽果，聯賽榜三甲無人能得勝，因為造得太假，全部被取消資格兼踢出聯賽。賽會雷厲風行後苦口婆心，特地舉辦連串工作坊，從球證到教練，徹底教導。



南非東北部莫班尼（Mopani）地區聯賽屬全國第4級聯賽之一，兩支球隊馬迪耶斯（Matiyasi FC）及猛虎隊（Shivulani Dangerous Tigers）製造驚世賽果。

最後一周前，猛虎隊在聯賽榜領先3分。5月底的壓軸戰，他們大炒對手33：1。「你做初一，我做十五」，馬迪耶斯「假到盡」，居然大炒第三位神鳥隊（Nsami Mighty Birds）59：1。結果有份造假的聯賽榜三甲球隊全被取消資格，由第4位球隊遞補成為冠軍。

烏龍球不能太假，否則難以「服眾」。圖為示意圖。（Getty mages）

賽會調查後交代結果指，兩場賽事同時開始，馬迪耶斯與神鳥隊賽前協定，盡力拉下猛虎隊。馬迪耶斯半場已領先 22：0。

猛虎隊得知對手「造嘢」，要求對手「踢少幾個」。於是對手下半場部分球員表示「好攰」而拒絕出賽，餘下7人應戰。另邊廂，神鳥隊下半場接連有人被逐，7人應戰下繼續失球，「釀成」慘敗。球隊很壞，球證不遑多讓。馬迪耶斯大勝59：1，球證記錄出現「2號球員入10球」、「5號入20球」，但賽事又同時出現41個烏龍球，自相矛盾。

涉案賽事，一場出現41個烏龍球。圖為示意圖。（Getty Images）

賽會形容涉及兩場問題賽事的人「毫不尊重足球，而且賽例訂明至少有5名21歲以下青年球員參賽。」

4支球隊被勒令永久停賽，球隊管理層停賽5-8季，執法賽事的球證停賽10季。賽會並舉辦工作坊，指導教練、球證等。至於4隊的球員的罰則，尚未出爐。