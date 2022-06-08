中超︱廣州隊吞14年來最大敗仗　淪降班大熱　見證新豪門崛起

曾是中國「金元足球」之首的廣州隊（前名：廣州恒大），因減薪而令球員四散，只能以年青球員應戰，今季淪落成中超降班熱門。

廣州隊日前以0：6慘敗，對手正是新豪門武漢三鎮，就如內地媒體所言，實現了「風水輪流轉」。



廣州隊上季起出現財政危機，球隊先後跟艾克森、高拉特、阿蘭、費南多、洛國富等解約。而在全隊急劇減薪下，本土球員也不斷流失，張琳芃、劉殿座、鄭智、黃博文、梅方等國腳都已離隊。

廣州隊入籍兵僅餘蔣光太（後排左三），其餘大部份均是年青華將。（微博）

這支昔日中超豪門，今季只能以青年軍作主力應戰，4月時出戰亞冠分組賽便曾6連敗，零入球之餘也失掉24球，包括以0：8不敵日職川崎前鋒。

回到中超，廣州隊亦淪為降班熱門，球隊日前聯賽鬥升班馬武漢三鎮，猶如看見自己舊時的影子。武漢隊今季榮升中超第一豪門，內媒形容他們是「新季18隊中引援力度最大，陣容非常豪華」。

廣州隊遇上新豪門武漢三鎮，最終大敗收場。（微博）

當中羅馬尼亞國腳史坦斯奧（Nicolae Stanciu）據稱便是以400萬歐元轉會費加盟，在國內球會因疫情而財政能力大受打擊下，成為中超2022年冬季轉會窗最貴的球員。

史坦斯奧今場罰球梅開二度，加上另外兩名巴西外援戴維臣（Davidson）與馬卡奧（Marcão）都有斬獲，最終以6：0大炒廣州隊。

這個比數追平了廣州隊在中超的最差戰績，球隊對上一次吞下6隻光蛋，已是2008年10月對長春亞泰，當時隊名仍是廣州醫藥。即代表球隊創下了自恒大入主後，在聯賽的最大敗仗。

史坦斯奧曾效力布拉格斯拉維亞，有歐霸出戰經驗。（Getty Images）

有內媒指，這6球差距的背後，是新舊豪門的崛起與沒落。「貧富差距如此之大，贏輸根本沒有懸念。中超依然弱肉強食。」

有記者又借廣州隊口號「廣州未贏夠」，諷刺現時球隊變成了「未輸夠」。「十年河東十年河西，風水總是輪流轉。」恒大在廣州隊投入了130億人民幣，多年來贏得8個中超冠軍及兩個亞冠盃，然而曾經的中超班霸，淪落到如今窘境，令人唏噓。

廣州隊已淪為中超降班熱門。（微博）

廣州隊官方微博則表示，球隊在實力上有差距，賽果也凸顯了年輕球員經驗不足。「吃一塹長一智。廣州隊將發奮圖強，繼續頑強拼搏。感謝球迷們的批評與鼓勵，廣州隊遇挫折不後退。」