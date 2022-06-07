足球熱話︱孫興慜靚罰球賀國家隊百次上陣　「數據只是過眼雲煙」

韓國國家隊昨晚（6日）主場友賽智利，這同時是主將孫興慜為「太極虎」上陣第100場的里程碑，這名球星於尾段射入世界波，助球隊輕取對手2：0。



韓國今場12分鐘便先開紀錄，效力英超狼隊的黃喜燦左路崎角位殺入禁區燙射遠柱破網，智利守門員毫無反應。獲得「太極虎」第100頂喼帽的孫興慜全場有多次埋門機會，64分鐘半單刀扭過門將後疑被撞跌，球證卻無表示。

直至踏入下半場補時階段，韓國於禁區頂獲判罰球，主射的孫興慜沒有選擇較多空位的近柱，反而勁射守門員左上角得手，終以入球慶祝自己第100次上陣，也協助球隊以2：0擊敗智利。

孫輿慜用入球慶祝自己的國家隊百場里程碑。（AP）

孫興慜獲頒第100場上陣的獎座。（IG@hm_son7）

韓國早前友賽曾大敗予巴西1：5，孫興慜賽後感謝隊友都能及時調整心態：「如果這場比賽輸了，我對別人的祝賀會感到不那麼舒服。我的隊友都做得很好，很幸運我能取得入球。」

在「太極虎」歷史上，80年代曾征戰德甲的車範根跟另一名宿洪明甫，均以136次上陣並列首位；車範根的58個國家隊入球，也是至今無人能破的紀錄。

已攻入32球的孫興慜卻指，眼前成就只是過眼雲煙：「如果只注重這些數據，不管是團隊還是個人，都無法找到正確的方向。不過，能夠向着前輩的成就邁進，是我的榮幸。」

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孫興慜之後再於Instagram帳號上發表感言，對自己在特別的日子、特別的地方得到大眾的祝福，感到十分高興。

「作為國家隊代表，能夠帶着太極旗上陣100場，令我頗為感慨。可以與大家一起分享這些時刻，是我的光榮。」

他又表示，代表韓國比賽，每次都感覺身負重任。「雖然我不可能總是帶來好的結果，但我會盡最大努力，給大家帶來美妙的過程、展示進步的面貌。」