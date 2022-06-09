足球熱話｜馬克龍說服麥巴比後增信心 又想做幕後操盤手
撰文：趙子晉
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法國總統馬克龍早前承認曾經勸麥巴比留在法國，結果這名球星與巴黎聖日耳門續約。馬克龍近日疑似再度運用影響力，希望球王施丹返回法甲執教。
基利安麥巴比的離隊風波鬧到滿城風雨，豈料最終「一個屈尾十」，決定與巴黎聖日耳門續約，原來法國總統馬克龍都有功勞，他坦認曾與麥巴比見面，並強調把對方留下是「捍衛國家」的行徑之一。
成功把麥巴比留下來後，馬克龍「食過返尋味」，希望運用其總統的影響力，再度成為幕後操盤手。馬克龍接受法國傳媒《RMC Sport》的訪問時，透露他下一步的大計，希望球王施丹能夠回歸法甲。
「我沒有與施丹傾談過，但我十分欣賞施丹，不論在他的球員或領隊生涯，我們希望法甲能夠擁有他這種級數的教練，可以帶領法國球會贏得歐洲賽三大錦標。若果施丹回歸執教法甲球會，將會是一件美事。在我的職責而言，我要捍衛法國體育強國的位置，令法國足球繼續有高水平的發展。」
施丹的領隊履歷亮眼，難以要求球王紆尊降貴執教中型班，全個法甲或許只得巴黎聖日耳門適合施丹。現任主帥普捷天奴的帥印不穩，早已多次傳出PSG有意換上新領隊。
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