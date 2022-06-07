足球熱話︱利物浦前鋒文尼睇中堤亞高德國間屋　拜仁擬加碼再出價

利物浦前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）下定決心離隊，轉往德國發展。正當拜仁慕尼黑跟利物浦就轉會費持續談判，英國傳媒披露這位塞內加爾球星已為落腳點作好準備——紅軍隊友堤亞高艾簡達拿間屋。



文尼被指睇中堤亞高在慕尼黑間屋，預備轉投拜仁後借住。（Getty Images）

英國《太陽報》及《鏡報》分別報道，堤亞高艾簡達拿打算幫文尼一把，主動向對方提出可以借住他在慕尼黑的大宅，《每日郵報》的版本略有出入，指出是由文尼向堤亞高查詢今夏如加盟拜仁，能否住在他的單位。

堤亞高2013至2020年期間效力拜仁，早已在慕尼黑置業，《每日郵報》稱自他2020年轉投利物浦後，在德國的物業丟空至今，因此有意到拜仁搵食的文尼，跟他商量可否借住。文尼跟隊友有商有量，不過利物浦同拜仁尚未斟掂數，走不走得成，仍有懸念。

堤亞高在慕尼黑的大宅。（Instagram）

日前拜仁首次出價2100萬英鎊，另加460萬英鎊贏得歐聯等大賽才可獲得的附帶條款，已立即被利物浦拒絕。消息指，拜仁正準備加碼再出價，銀碼約3000萬英鎊。

可是《每日郵報》報道，利物浦希望得到4250萬英鎊左右，以投資在一個替補人選身上。

利物浦看中賓菲加前鋒紐尼斯，但他身價不菲。（Getty Images）

市場盛傳紅軍看中賓菲加22歲烏拉圭前鋒紐尼斯（Darwin Nunez），可是此子價值不菲，國際體育研究中心（CIES）最新公布的全球100個最高轉會身價球員之中，他以7000萬歐元身價上榜，排第47位，是歐洲五大聯賽以外轉會價值最高的球員。

紐尼斯上季在各項賽事41次上陣攻入34球，身材高大而且速度、技術兼備，加上跟球會的合約2025年才屆滿，賓菲加自然不會輕易放人，盛傳叫價8000萬歐元（約6900萬英鎊）起跳。不止利物浦，曼聯、紐卡素、巴黎聖日耳門等富豪球會均正虎視眈眈，利物浦被指不會付出超過心目中的價錢，出動天價搶人。