足球熱話｜中超球證超搶鏡　全場派3紅牌　完場更惹趕收工之嫌

中超次輪賽事，成都蓉城主場迎戰北京國安，作客的北京以3：2擊敗對手。即使比數如何，也不及今仗執法球證李玫搶鏡，這名球證今仗出示3張紅牌外，完場前更有謎之舉動。



成都主場對北京的中超賽事，因大雨的關係大大影響場地的質素，場濕地滑，水花四濺，兩軍球員今仗踢得相當吃力。即使北京國安門將侯森「派膠」，接高空波時將皮球拍入網，北京最終仍然以3：2擊敗成都。

北京國安結果以3：2作客擊敗成都。（微博截圖）

論今場最搶鏡，非執法球證李政莫屬。成都外援海米提上半場中後段以頭槌頂向對方的張玉寧，李政隨即出示今場首面紅牌。成都的勾俊晨下半場踢跌對手，經過VAR的審核後，認為當時是單刀狀態，被直接紅牌驅逐，加上成都球員周定洋完場前兩黃一紅，李政全場驅逐3人，全都是成都球員。

球證李政今場出示3面紅牌，不約而同也是驅逐成都球員。（微博截圖）

今場原本補時5分鐘，但球證李政提早兩分鐘吹起完場哨子聲，落後的成都當然不滿，眾將紛紛上前理論，主帥徐正源在場邊氣憤得暴跳如雷。李政與助理裁判員討論後，承認錯誤，並叫兩軍球員返回場上，繼續餘下兩分鐘的賽事。

提早收工完場，令人想起今年2月非洲國家盃的經典一幕。李政的「蝦碌」表現，《北京青年報》記者認為與他的執法經驗尚淺有關，心理質素欠佳，才會犯下低級錯誤。

李政提早兩分鐘吹完場，其後再示意兩軍球員返回球場。（微博截圖）

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