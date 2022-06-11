將軍澳行山｜訪鯉魚門咀廢棄石礦場　從海邊走上炮台再登五桂山

熱帶低壓的影響未過，今日在市區附近閒遊。若有大雨，全身盡濕，可以盡快回家。九龍北山嶺已走過了，改去東端的魔鬼山。兩年未去過魔鬼山，更未去過鯉魚門咀的廢棄石礦場。知道年前有行山隊開線從海邊走上炮台。今日正好跟着前人的足跡。今早在油塘起步。

（出發日期：2021年6月13日）



▼按圖看清路線及沿途風景，油塘行到廢棄石礦場👇👇👇

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沒有走上小屋參觀，就在旁邊經過，走到石礦場巨壁下。石礦場是景點。很早已有遊人在拍照。

石礦場的巨壁上便是砵甸乍炮台。在海邊找到行山隊走過的路線，爬上陡坡到炮台。然後轉向東，經安聯村到將軍澳墳場。

▼按圖看清路線及沿途風景，遊石礦場再上砵甸乍炮台👇👇👇

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看完兩個炮座，便跟著小徑方向走，去安聯村。路旁還有很多毁爛的設施。這個已積水，看一看算了。

到墳場馬路。覓路上照鏡環山。可以轉左行車路上衛奕信徑，再參觀歌賦炮台和山上的棱堡。不過最後還是穿過墳場上衛徑。上照鏡環山不難。只要跟著墳場外圍的鐵絲網，走到最高位置，便可以接上山徑到照鏡環山頂。但今天已玩過石坡，參觀過安聯村，都已感滿足，走衛徑算了。

▼經安聯村到將軍澳墳場、上五桂山，按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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沿環山徑走到澳景路，再上五桂山。剛開始上五桂山，想到長長的石級，便想轉右走另一條路。這條路走過幾次。是一條泥徑，較陡，但比行衛徑好。沿途都想轉入右邊的荒徑，但那些荒徑的路胚已幾乎不見了，唯有老實地跟大路上山。

到五桂山頂，要決定向左走抑或向右走。左邊去馬游塘，不方便，還是去右前方的茅湖山落將軍澳吧。

轉右去茅湖山；在涼亭的左方，有山徑落碉堡。碉堡早已被圍封起來，好在十多年前已在碉堡各處打過卡。到寶琳南路，經靈實醫院去坑口飲茶。今日行程只有十公里。早上天陰沒有雨，很舒服。

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】