【鰂魚涌行山路線】行港島柏架山睇奇石　上將軍石多沙石路要留神

撰文： 行山唔簡單 最後更新日期： 2021-04-18 11:01

柏架山是一座隱藏了好多奇石的山脈，例如僧人、將軍、蘑菇、恐龍等等。

▼同場加映：「山野·新聞庫」Admin老大眼中「即興山友」的10個特徵（按圖放大）

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路線：鰂魚涌＞柏架山道＞康柏郊遊徑＞恐龍石＞柏架山橫山徑＞上山＞元寶石＞僧人石＞將軍石＞回柏架山橫山徑＞耀東邨

難度：2星 長度：7.7公里 風景指數：3星 山勢高度：345米 隱世度：2星 全程需時：4小時 起步位置：鰂魚涌 終點位置：耀東邨 帶水量：1升 電話服務：有 山線特色：港島奇石線

▼▼這條路線的風景，包括眾多奇石▼▼

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建議行山路線：

在鰂魚涌出發，先上柏架山道，上了20分鐘可轉康柏郊遊徑，然後繼續前行。左轉右轉到達恐龍石（恐龍背是猿人石，但需要另一邊觀看），再繼續行會見到蘑菇石，然後沿着路行，會轉入柏架山橫山徑，再前行不久（看地圖）轉上山路會看到元寶石、將軍石、僧人石，欣賞完可以原路回到柏架山橫山徑，再在分支路落耀東邨。

今回心得： 1. 攀石攝影注意安全 2. 後部分路多看地圖，小心錯過路口 3. 上元寶石、將軍石，都是沙石路

路線資料（《香港遠足路線》網頁截圖）

了解更多，另一條柏架山行山路線：港島行山路線｜連走渣甸山畢拿山柏架山 尋找大風坳的一段往事

行山前，請做足資料搜集。與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

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切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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【本文獲「行山唔簡單」授權轉載。】