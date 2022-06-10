歐國聯｜葡萄牙靠「曼城幫」閃耀挫捷克 C朗飛鏟被罰黃牌
撰文：顏銘輝
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歐國聯A2組，葡萄牙主場以2：0贏捷克。一對曼城拍檔貝拿度施華及祖奧簡斯路搶鏡，前者送上兩記獨到的助攻，後者射入開紀錄的入球。相反，幾位效力曼聯的葡萄牙兵就無甚建樹，C朗拿度因為飛鏟對方球員領黃牌。
這場在當地時間周四晚的比賽，葡萄牙在33分鐘開紀錄，盡顯貝拿度施華及祖奧簡斯路的技術與默契。兩人在右路面對3位捷克球員的防守，施華吸引注意，再送妙傳，簡斯路加速接應，破重圍入禁區射入。38分鐘，施華再展現功架，送上直線，助攻干卡路古亞迪斯射入，葡萄牙半場領先2：0。
換邊後，雙方沒有入球。葡萄牙隊長C朗今仗正選，表現不算搶鏡，他在51分鐘飛鏟對方後衛被罰黃牌。另外兩名效力曼聯的葡萄牙球員表現亦不好，般奴費南迪斯失去正選，到68分鐘入替，未有建樹，至於達洛治更坐足全場冷板。葡萄牙贏波後，3戰得2勝1和以7分排榜首，至於贏了瑞士的西班牙就以5分排次席，接着是4分的捷克及0分的瑞士。
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