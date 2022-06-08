歐國聯｜哈利卡尼攻入第50個國際賽入球　英德大戰握手言和

撰文：顏銘輝
出版：更新：

歐國聯A3組英德大戰，英格蘭靠哈利卡尼在88分鐘射入12碼，作客以1：1踢和德國。這是卡尼第50個國際賽入球，超越卜比查爾頓，獨佔英格蘭歷史射手榜次席，僅次53球的朗尼。

英格蘭在14分鐘就有中場加雲菲臘斯受傷，退下火線，由祖迪比寧咸入替。23分鐘，德國的莊拿斯荷夫曼接應長傳，單刀射入，但越位在先，入球無效，雙方半場互無紀錄。

今場英格蘭控球只得37%，但攻門比德國多，15射6中，而德國則是10射6中。

荷夫曼抽射入網，為德國先開紀錄。（Getty Images）

50分鐘，德國右路組織攻勢，荷夫曼走到個空位，在禁區內無人看管，他接應甘美治的傳球射入，為德國先開紀錄。落後的英格蘭踢到完場前扳平，射手哈利卡尼在禁區內被絆跌，球證到場邊看過慢鏡片段後，判「三獅軍團」獲得12碼，卡尼親自操刀射入，幫英格蘭在慕尼黑搶得1分，兩隊踢成1：1平手。

球證到場邊看完慢鏡，認為卡尼被侵犯，判英格蘭獲得12碼。（Getty Images）
卡尼射入12碼，攻入個人第50個國際賽入球，為英格蘭追平。（Getty Images）

卡尼這球12碼引起部分球迷爭議，因為當基亞利殊傳球時，卡尼是處於越位位置，之後他才被德國的尼高舒洛達碧克絆跌，所以不應判12碼。

有人質疑卡尼被侵犯前越位在先。（Twitter）

然而，有人解釋，基亞利殊本來是打算直傳給左路的史達寧，但有德國球員明顯並有意地將傳球改變方向，去到中路卡尼的位置，所以不算越位。

英格蘭上輪負匈牙利0：1，今場搶得今屆歐國聯第一分，但暫時小組包尾。德國就連續兩場和波，以2分排尾二。

歐國聯｜丹麥挫奧地利贈蘭歷克首敗　球場停電兼出現奇怪「窿窿」歐國聯｜法國遭克羅地亞逼和　出師不利兩戰不勝歐國聯｜夏蘭特最好方法回擊辱罵威嚇　瑞典守將堅稱「我冇講過」美斯發威友賽獨力轟5球　C朗梅開二度破紀錄領軍歐國聯大勝｜足球歐國聯｜英格蘭歷史性敗予匈牙利　閉門作賽驚變3萬人噓爆英軍歐國聯｜蘭歷克重新出發好開始　首次領奧地利輕鬆擊敗克羅地亞歐國聯｜C朗失正選與戰術有關　賽後一幕引曼聯球迷無限聯想
英格蘭足球隊
德國足球隊
歐洲國家聯賽（歐國聯）
足球
你可能感興趣