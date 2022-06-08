歐國聯｜哈利卡尼攻入第50個國際賽入球　英德大戰握手言和

歐國聯A3組英德大戰，英格蘭靠哈利卡尼在88分鐘射入12碼，作客以1：1踢和德國。這是卡尼第50個國際賽入球，超越卜比查爾頓，獨佔英格蘭歷史射手榜次席，僅次53球的朗尼。



All time England top goalscorers:



◎ Wayne Rooney: 53 goals, 120 caps

◉ Harry Kane: 50 goals, 71 caps

◎ Bobby Charlton: 49 goals, 106 caps

◎ Gary Lineker: 48 goals, 80 caps

◎ Jimmy Greaves: 44 goals, 57 caps



The half-century club is now a two-man band. 5️⃣0️⃣ pic.twitter.com/vgwHKcR8Zk — Squawka (@Squawka) June 7, 2022

英格蘭在14分鐘就有中場加雲菲臘斯受傷，退下火線，由祖迪比寧咸入替。23分鐘，德國的莊拿斯荷夫曼接應長傳，單刀射入，但越位在先，入球無效，雙方半場互無紀錄。

今場英格蘭控球只得37%，但攻門比德國多，15射6中，而德國則是10射6中。

荷夫曼抽射入網，為德國先開紀錄。（Getty Images）

50分鐘，德國右路組織攻勢，荷夫曼走到個空位，在禁區內無人看管，他接應甘美治的傳球射入，為德國先開紀錄。落後的英格蘭踢到完場前扳平，射手哈利卡尼在禁區內被絆跌，球證到場邊看過慢鏡片段後，判「三獅軍團」獲得12碼，卡尼親自操刀射入，幫英格蘭在慕尼黑搶得1分，兩隊踢成1：1平手。

球證到場邊看完慢鏡，認為卡尼被侵犯，判英格蘭獲得12碼。（Getty Images）

卡尼射入12碼，攻入個人第50個國際賽入球，為英格蘭追平。（Getty Images）

卡尼這球12碼引起部分球迷爭議，因為當基亞利殊傳球時，卡尼是處於越位位置，之後他才被德國的尼高舒洛達碧克絆跌，所以不應判12碼。

有人質疑卡尼被侵犯前越位在先。（Twitter）

然而，有人解釋，基亞利殊本來是打算直傳給左路的史達寧，但有德國球員明顯並有意地將傳球改變方向，去到中路卡尼的位置，所以不算越位。

Harry Kane was in an offside position when the first pass was played, but the ball was then deliberately played by a Germany defender.



Thus there can be no offside against Kane as the phase is reset. #GERENG pic.twitter.com/A6i7zAv960 — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) June 7, 2022

英格蘭上輪負匈牙利0：1，今場搶得今屆歐國聯第一分，但暫時小組包尾。德國就連續兩場和波，以2分排尾二。