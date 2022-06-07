歐國聯｜丹麥挫奧地利贈蘭歷克首敗　球場停電兼出現奇怪「窿窿」

蘭歷克上任奧地利主帥第二仗，在歐國聯主場以1：2不敵丹麥。儘管奧地利控球及射門次數佔優，但把握力低，最終輸波，這是蘭歷克上任後首場失利。



歐國聯A1組，上仗蘭歷克帶領的奧地利作客以3：0大勝克羅地亞，今仗回到主場，迎戰丹麥。奧地利佔56%控球，射門多達17次，遠在8次的丹麥以上。不過，最終丹麥以2：1擊敗奧地利，贈予蘭歷克上任後首敗。

蘭歷克錄得上任後首場敗仗。（Getty Images）

丹麥的賀積查治在27分鐘開紀錄，半場領先1：0。奧地利踢出蘭歷克要求的逼搶，在67分鐘就靠前場球員努力，令到丹麥門卡斯柏舒米高出錯，由舒拉加追平1：1。然而，丹麥的贊斯拿臣在84分鐘建功，鎖定2：1的勝局。

Austria [1] - 1 Denmark - Xaver Schlager 67'



Bit of a blunder from Kasper for the equaliser... pic.twitter.com/zPt7jMgU5Q — LCFC_Content (@LCFC_Content) June 6, 2022

奧地利今仗輸在把握力差，因為17次埋門竟然只得1次中目標，相反丹麥8射6中。丹麥贏波後兩戰全勝暫排榜首，奧地利以3分排次席，法國及克羅地亞同得1分。

這場比賽一波三折多花絮，賽前球場電力系統故障，延遲90分鐘開波，球迷齊開手機閃光燈，大玩人浪，自娛一番。至當地時間晚上10時15分，比賽才正式展開，踢到凌晨才散場。

When the kick-off was delayed between Austria and Denmark tonight due to a power outage, the stadium entertainment team got creative.



A Mexican wave, with mobile phone lights, set to Johann Strauss. Enjoy a bit of culture! 🇦🇹🎶📱🔦pic.twitter.com/xBdLxspyaX — FIFA.com (@FIFAcom) June 6, 2022

完場後，有片段影到球場草地出現一個大洞，丹麥球員安達斯奧臣更「以身試窿」，踩入去看看，發現深約半條小腿。

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如果有球員在比賽中不慎踩中這個「陷阱」，相信很大機會受傷，幸好沒有球員因此受傷。

此外，有記者披露了今仗入場的球探名單，有來自曼聯、多蒙特、熱刺、韋斯咸、利華古遜等球會的。有網民笑言，難道曼聯想來考察奧地利教練蘭歷克？