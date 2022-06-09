歐國聯｜比利時6：1反勝大炒波蘭　夏薩特黃金機會竟大撻

比利時在歐洲國家聯賽分組賽遇上波蘭，早前首度贏得歐聯錦標的夏薩特，以隊長身份領軍出戰，開賽早段竟錯失開紀錄的良機，其後更被利雲度夫斯基建功。比利時追平後換邊大反彈，再連入5球，結果以6：1大炒波蘭，全取3分。



歐洲國家聯賽A4組，比利時主場鬥波蘭，夏薩特戴上隊長臂章領軍，與迪布尼及泰利文斯等主力正選上陣；波蘭方面，尖刀利雲度夫斯基如常前線掛帥。

開賽早段，比利時已有開紀錄的大好機會，前線擔正的巴舒亞伊起腳中柱，夏薩特無人看管補射，加上門將早已失位，中目標便能開紀錄，可惜「夏世三」一射「撻Q」，柱邊出界。

開賽初段，夏薩特無人看管下補射竟然不中目標。（美聯社）

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上半場中段，波蘭一次小組入滲，利雲度夫斯基接應妙傳，門前快米洛列特一步建功，28分鐘先開紀錄。比利時上半場末段由韋素禁區外勁射得手，追成1：1平手。

波蘭一次小組入滲，利雲度夫斯基建功為球隊開紀錄。（美聯社）

開賽初段失機的夏薩特，換邊後造就迪布尼建功，59分鐘反超前2：1，其後這名比利時隊長退下火線，由杜沙特入替。該白禮頓翼鋒落場即有貨交，先在右路突破殺入禁區，再窄角度一扣一射破網，其後左路切入大位，半傳半射收死波蘭門將，7分鐘內梅開二度，加上丹當斯卡及奧賓達各建一功，比利時以6：1反勝波蘭，全取3分。

奧賓達為比利時埋齋，以6：1大勝波蘭。（美聯社）

夏薩特受傷患所困，在皇馬上陣機會不多，狀態亦一般，縱然今仗錯失良機，但未有打擊他的信心，「只要我有足夠的上陣時間，我將會重拾佳態，就像過往的我一樣。」經過上場對荷蘭的失利後，「夏世三」坦言隊友之間找出解決方法，今仗在場上作出最好的回應。

夏薩特深信自己能夠返回自己的最佳狀態。（美聯社）

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