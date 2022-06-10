羽毛球．印尼大師賽｜鄧謝配8強止步 轉戰印尼公開賽遇同一對手
撰文：高詩琦
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香港羽毛球代表隊今日（10日）續戰印尼羽毛球大師賽，混雙的鄧俊文／謝影雪在8強止步，伍家朗稍後登場。
港隊有鄧俊文／謝影雪和伍家朗分別打入混雙和男單8強，6號種子身份出戰的「鄧謝配」惡鬥世界排名第11的法國組合基哥爾／迪莉奴（Thom Gicquel/Delphine Delrue），首局在中場休息後遭對手打出一段7：1，最終以15：21先輸；第二局再以較大差距的10：21落敗，直落兩局輸0：2出局。
伍家朗也會在今日稍後面對世界排名第一的丹麥球手安賽龍，爭取4強資格。
「鄧謝配」休息調整過後，便會轉戰下周二展開的印尼公開賽，屆時將以7號種子身份出戰，首圈會再遇今日交手的基哥爾／迪莉奴，且看屆時能否報出局之仇。張德正／吳詠瑢、伍家朗和李卓耀也會參戰。
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