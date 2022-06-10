D1田徑｜男拔一雪前恥重登王座　喇沙靠接力壓過開平得亞軍

D1學界田徑比賽煞科日（10日），拔萃男書院在下午全取4x100接力3個級別冠軍，加上小將王諾弘於男子C Grade 1500米刷新學界紀錄，男拔終以「大滿貫」姿態重返王座，奪回失落一屆的冠軍。



男拔在上屆領先下，遭勁敵喇沙書院在決賽日6項接力賽全數包攬金牌，結果於團體總成績以15分痛失冠軍，中斷6連霸。誓一雪前恥的男拔，決勝日前以91分拋離次名的旅港開平商會中學，而爭取衛冕的喇沙名列第三。

男拔贏得總冠軍。（葉詩敏攝）

男拔今日繼續勇態，百米飛人隊長葉景維包辦100米、200米冠軍；該校更在三個級別的200米稱王。中長跑方面，首戰D1田徑賽的王諾弘繼首日在C Grade 800米封王，今日乘勢於1500米以破學界紀錄姿態奪冠，即使喇沙在A Grade三級跳奪得冠、季軍，隊長郭家齊在200米奪冠，男拔仍保持領先優勢。

原本今屆因疫情限制入場人數欠缺以往學界熱鬧氣氛，壓軸的接力賽事掀起了全場高潮，各校隊員落力叫喊打氣。

男拔重奪失落一屆的冠軍。（葉詩敏攝）

男拔盡顯王者地位，包攬三個級別的4x100米第一名，4x400米除B Grade外勇奪另外兩個級別冠軍，在5項接力稱王。男拔於總成績一直領先下，以587.5分拋離303.5分的衛冕的喇沙，再登上學界田徑王座。開平則在接力成績遭喇沙反超，以274.5分奪季。