D1田徑｜200米雨戰開跑　器材故障變人手計時　男拔隊長：失望

學界熱血，大雨中的學界熱血加倍。

港九區D1中學校際田徑賽周五（10日）「煞科」，天氣比首日更惡劣，上午一度在滂沱大雨下進行。 男、女子200米賽在滂沱大雨中開跑，然而電子計時儀器出現故障，比賽變人手計時，拔萃男書院隊長葉景維縱然奪金亦表示失望。



今早天氣持續惡劣，灣仔運動場下起傾盤大雨，賽事稍作延遲，直到男子200米A Grade決賽雨勢才稍為減弱。男拔隊長葉景維雖然過程中抬腳表現吃力，但仍以21.7秒奪金，時間比學界紀錄的21.91秒更快，但由於賽事改為人手計時，成績不被列為紀錄。

男拔隊長葉景維在200米賽事以21.7秒奪金。（張倩儀攝）

男拔隊長：由電子計變人手計

「隔了這麼多年才有學界，臨跑前雨愈落愈大，又由電子計變人手計，都失望和不開心。」賽後葉景維坦言，今場是為了造出PB（個人最佳成績），但人手計時不作準，必然有失望，「PB原是22.03秒，本身想跑出今個月最好的一槍」。

鮮有在大雨下開跑，葉景維也笑說只有訓練時間才會有這麼的情況：「衫褲鞋襪全濕了，成個人都很重，因賽事延遲不斷熱身又消耗了體力。」女子組也有同樣的情況，女子200米決賽在召集後又退回看台暫避，約半小時後在大雨下開賽。

女子200米決賽大雨下開賽 女拔隊長：很爽

女子A Grade由拔萃女書院隊長鄧綽文跑出24.7秒，比紀錄的25.01快，同樣不列入為紀錄。鄧綽文也表示看見下雨，自己也開始擔心：「很少會這麼大雨下跑，就算練習也不會全速跑，不過落到場又有點爽。」

拔萃女書院隊長鄧綽文跑出24.7秒奪金。（張倩儀攝）

可是，鄧綽文在調整心態後，慢慢享受其中，「很久沒有在大雨下跑，還是200米，意志力和耐力更強，也是一個很好的回憶。」鄧綽文直言仍因人手計時而失望：「好想知自己200米狀態如何！」