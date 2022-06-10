D1田徑｜男拔小將首戰即奪兩金　刷新1500米學界紀錄稱霸中長跑

引頸以盼的學界紀錄終在決勝日（10日）誕生，拔萃男書院小將王諾弘在C Grade 1500米決賽以4分24.72秒，打破2019年、上屆由周凱揚造出的D1學界紀錄，強勢封王。



王諾弘在1500米第2組決賽上陣，在微雨下由頭帶到尾，終在男拔看台打氣聲中以4分24.72秒率先衝線，打破上屆、已數到疫情前的2019年度，由九龍華仁書院周凱揚所創的4分30.03秒D1學界紀錄。首次參加學界賽的王諾弘在衝線後未有表現興奮，冷靜看着時間板，默默走回起跑點拿回外套時被記者叫住。

王諾弘在800米已奪一金，於1500獲個人第二金。（葉詩敏攝）

作為今屆第一名寫下新學界紀錄的選手，他語調平緩的說「好開心」，並謂曾在11月的田總比賽中跑過4分24秒。這名中二生第一年參加學界賽，雖然因首度參戰而有點緊張，他在首日的800米已以拋離次名選手近4秒的2分08.72秒稱王。他坦言今場以學界紀錄為目標，為男拔站在跑道時，他找到了勝利的另一種意義，「本身都好大壓力，朋友加上自己要求，隊友對我好有信心。」

首年學界賽事便奪得兩金，更有學界紀錄加乘，他笑言：「有返點自信，都想愈跑愈快。」