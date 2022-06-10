D1田徑｜男拔決勝日上午繼續領放　衛冕喇沙列第三1.5分落後開平

學界港九區D1田徑賽來到決勝日，拔萃男書院及拔萃女書院在男、女子組繼續領放，且看在下午的各項接力激戰後，男拔能否重奪失落一屆的冠軍、女拔又能否守住連霸偉業。



假灣仔運動場舉行的學界D1田徑賽今日繼續次日賽事，賽前男拔以197.5分、92分優勢大幅領先暫列次席的旅港開平商會中學，去屆冠軍喇沙書院則以104分暫列第三位。女子團體成績方面，女拔亦以142分暫排榜首，協恩中學則以總分118分排次席，德望學校以95.5分暫列第三位。

今早天氣進一步轉差，雷暴警告下大雨滂沱，賽事一度暫停，仍沒有澆熄運動員爭勝的決心。

焦點之一的男子A Grade 200米決賽在大雨中上演，男拔隊長葉景維跑出21.7秒，力壓李求恩紀念中學的鍾梓聖（22.1秒）與喇沙書院隊長郭家齊（22.4秒）奪冠。氣勢如虹的男拔在3個組別的200米決賽包攬冠軍。

這場焦點決鬥卻在雨戰發生意外，第3線的喇沙書院譚柏浩在過彎後突然急停，一拐一拐行到場邊，隊友立即上前輕扶，喇沙隊長郭家齊指他應是拉傷。

喇沙上屆在決勝日下午將士用命，於6項接力賽中全數包攬金牌，結果於團體總成績以15分反超前男拔，重奪失落6屆的男子組冠軍，熱血動人。

當時仍是「細B」（B Grade）的郭家齊（Jamie）現當上隊長，面對今屆首日賽事後名列第3的落後形勢，他坦言本來預期賽事又將再取消：「今屆是臨時臨急一場比賽，我們很多人都是考完DSE後才準備，期望真的不是太大，但我們都很盡力去做好自己本份，搏盡佢。」

喇沙隊長郭家齊最後一年出戰學界，勢戰至最後為喇沙搶分。（葉詩敏攝）

對於原本會出戰4x100接力的主力譚柏浩在200米決賽奮戰受傷，「因為下雨拖太耐開賽，令我們熱身後Cool down（身體冷卻）返晒。」他坦言意外發生了也沒辦法，「可惜的，但盡量不會給他壓力，他還有很多機會去發揮。」

學界D1田徑賽，見證Jamie的成長點滴。然而，他將跟這個陪伴長大的賽事說再見。作為隊長的他未有對落後形勢絕望，「希望有較完美的收結，帶領團隊搶分，對得住以前的師兄。」

譚柏浩在雨戰中拉傷，未能完成賽事。（葉詩敏攝）

總結上午賽事，男拔擴大領先差距至138分，以304.5分力壓有馬銘深取得男子B Grade標槍季軍、姚碾佚在C Grade鉛球奪亞的旅港開平商會中學（166.5分）。

僅以1.5分之微落後、以165分緊隨開平排在第三位的喇沙書院，在A Grade三級跳項目表現出色，雷海琳及姚柏羽分奪冠、季軍，亞軍則由開平的徐景竣取得。

女拔百米飛人鄧焯文在200米大熱奪金。（張倩儀攝）

女子組方面，力爭14連霸的拔萃女書院，女飛人鄧焯文在200米決賽大熱奪金，隊友陳思齊則以1.2秒之差名列第二；女拔以總成績320分繼續領放，協恩中學則續以249.5分暫列第二，力壓215.5分的上屆亞軍德望學校。