法甲｜施丹被傳出山接火棒　經理人質疑：PSG真有興趣找他

球壇「最惡做」領隊，必有巴黎聖日耳門（PSG）的份。上有富豪高層，下有幾個「球王」，誰管誰，難分難解。

PSG完季後留住麥巴比，帥位會否有變，惹人關注。近日屢傳普捷天奴快將「落鑊」，改由蟄伏多時的法國名宿施丹執教。施丹合作多時的經理人，急忙闢謠。



PSG季前完成最重要一步，留住屢傳離隊的麥巴比，更傳聞給予他「話事權」，參與組軍事務，包括教練人選。尚餘一季合約的主帥普捷天奴，縱然堅稱會履行餘下合約，但不少報道指他與體育總監李安納度，將會被解僱。

米利亞素（左）是多名法國名宿現役時代的經理人。（twitter）

PSG班主以歐聯為目標，多年來壯志未酬。帥位充滿挑戰，單單衛冕法甲並不足夠。擁有實績、能夠勝任的領隊屈指可數，帶領皇馬三奪歐聯的施丹，獲視為合理人選。有消息指雙方洽談後，已達成協議。不過，法國《隊報》（L'Équipe）昨（10日）報道，施丹合作多年的經理人米利亞素（Alain Migliaccio）出面否認傳聞。

施丹「唔憂做」，由經理人否認接洽PSG。（Getty Images）

米利亞素在訪問中直言施丹執教PSG的傳聞毫無根據，「我是唯一獲准代表施丹，及提供意見給他的人。PSG班主未曾直接聯絡他或我」。米利亞素質疑市場上的傳聞，純屬胡吹，「我很懷疑來自卡塔爾的班主，會用社交媒體或傳媒，決發表關於PSG未來的決策。我甚至不確定，PSG認真有意邀請施丹執教」。

麥巴比（左）凌晨於歐國聯賽事入球，逼和奧地利。（Getty Images）

施丹近期一次露面在歐聯決賽，見證舊東家擊敗利物浦，再次捧起歐聯。