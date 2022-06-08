足球熱話︱美斯不滿巴塞會長持續「消費」　要求遭無視拒吃回頭草

美斯離開巴塞隆拿已經整整一季，會長拿樸達始終緊咬着他不放，每逢接受訪問總是美斯、美斯、美斯地說過不停，不停製造「美斯終有一天會回到巴塞」的假希望，惹來美斯極度不滿。

身兼他經理人的父親佐治（Jorge Messi），親自致電拿樸達，禮貌地請求對方別再在訪問中提及兒子，可是拿樸達並未理會，繼續暢所欲言。



巴塞會長選舉，美斯還為拿樸達拉票，二人最終反目。（Getty Images）

美斯父親自出馬

美斯剛升上巴塞一隊時，正值拿樸達初任會長，二人相識多年，關係一直友好。前會長巴圖美奧搞出一堆「大頭佛」，迫得美斯一度要求離隊，被巴塞和西甲賽會強行留下來，醜聞纏身的巴圖美奧最終下台，去年3月新會長選舉，美斯親自到場為拿樸達拉票，足證關係非淺。

拿樸達成功回朝，美斯卻慘被「用完即棄」。正當阿根廷球王疊埋心水留隊，巴塞在最後關頭收回合約，並以未能符合西甲賽會財務條款為由，變相趕走美斯。到巴黎重新開始，拿樸達卻一次又一次說出巴塞放走美斯是如何不得已，還怪責對方「沒有主動提出不收人工留隊」。美斯忍無可忍，派父親出馬，跟對方直接對話。

美斯在巴黎展開新生活，拿樸達卻仍在每個訪問提及他。（Getty Images）

傷害美斯至深的一句話

美斯不滿拿樸達每次也拿他來「消費」，佐治也有微言，西班牙《馬卡報》確認美斯父親佐治日前親自致電拿樸達，要求對方別再談及兒子。

美斯父子認為，巴塞隆拿的一頁已告一段落，佐治主動接觸巴塞會長，嘗試令對方停止在每個訪問都提及美斯。另一西班牙報章《阿斯報》稱，巴塞陣營那句「大門永遠為你打開」令美斯受傷至深，因為以球會目前財政狀況，那根本沒有可能，而且他與拿樸達的關係無法修補，對方一日仍在位，他根本不可能回到魯營。

由巴塞會長選舉期間到上任初期，拿樸達不斷地說希望跟他續約，到美斯被迫開巴塞後，頓覺自己受到對方欺騙。直到那天之前，一切看似無問題，到拿樸達突然說他必須要走，以為可以長留加泰隆尼亞的美斯大受打擊。

事隔一年，傷痛與背叛猶在，拿樸達無視美斯意願繼續在每個訪問提及他，相信更令阿根廷人下定決心，與巴塞一刀兩斷。