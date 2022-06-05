足球熱話｜馬克龍認曾勸麥巴比留PSG　稱是為「捍衛國家」

在麥巴比（Kylian Mbappe）落實留效巴黎聖日耳門之前，早已傳出法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）有份做說客，勸麥巴比留隊。

馬克龍坦承曾就轉會事宜跟麥巴比交談，惟堅持這是他作為法國總統的責任。



西班牙《馬卡報》引述馬克龍稱，的確有就麥巴比的去向與他交談：「是的，在麥巴比決定自己的去向前，我們的確談過。我僅是以一個完全非正式的形式，建議他留在法國。」

對此，馬克龍解釋：「作為總統，我相信在這種非正式、友情的氛圍之下，捍衛我的國家正是我的責任。」不過，他強調自己從未作任何正式的干預，「我從未干預過任何轉會。我跟其他市民一樣，在體育的層面，我亦有自己支持的球隊，而我支持的是馬賽。」

馬克龍（左）與麥巴比（右）私交甚篤。（Getty Images）

馬克龍同時談及引起軒然大波的歐聯決賽事件，大批球迷尤其是利物浦球迷在入場時遭到阻撓，更遭警方施放催淚彈及胡椒噴霧阻撓，紅軍及皇家馬德里其後都要求歐洲足協及法國政府就事件解釋。

馬克龍稱：「我對於那些付錢買了門票、卻無法入場的人們深表同情，我已要求政府以最高的透明度去解釋到底發生了什麼事，並要釐清責任，給法國人、英國人和西班牙人交代。」