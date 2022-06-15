體育熱話｜冰上美少女當主持一貫可愛　解構「令和怪物」場外生活

今季在日本職業棒球投出「完全比賽」的當紅20歲「令和怪物」佐佐木朗希，日前在電視台安排下接受同世代的「冰上妖精」本田真凜訪問，輕鬆交談令大眾更了解場外的佐佐木。



同為20歲的佐佐木朗希與本田真凜都是日本時下人氣高企的體壇明星，日前二人在東京電視台安排下訪談，本田第一次擔任主持人，她笑言以往都是被訪問一方，「佐佐木是很厲害的人，我真的很緊張，可以向他提問我也非常高興。」

擁有精緻臉孔、獲封「冰上妖精」的本田，在發問前對初見面的佐佐木笑說：「若被問到為難的問題，Pass也沒問題！」讓佐佐木也笑開懷，緩和了緊張氣氛。

二人同為日本Z世代中的體壇明星。（網上圖片）

本田問到佐佐木休息時會做什麼，這名棒球球星透露：「出發去對隊的球場、做一些身體護理等，我沒有什麼嗜好，不喜愛閱讀⋯⋯雖然喜歡打機，但又怕會沉迷。」

本田提到佐佐木喜歡的女歌手aimyon，他更以對方的歌曲「今夜このまま」（今晚就這樣）作為選手登場曲，「在學生時代時已決定了用aimyon的歌了，喜歡她的歌曲和聲音，曾經去過她的演唱會，雖然是當然的事，但真的唱歌很好聽。」

本田真凜第一次訪問來賓，主持不失可愛風格。（Instagram）

本田真凜其後追問，唱K時是不是都會唱aimyon的歌，未料佐佐木卻說：「我沒有去過卡拉OK。」本田好奇對方去玩的話會到哪裏，佐佐木：「在家中。」

「令和怪物」之所以能交出怪物級表現，全因艱苦密集的訓練和自律性，難怪佐佐木坦言假如可選擇另一種職業，「想做輕鬆的工作，周末可以輕鬆休息就可以，憧憬在田舍安靜地生活。

佐佐木朗希連放假也圍繞棒球生活。（美聯社）

訪問中提到大聯盟時，佐佐木反問經常出戰國際花式溜冰大賽的本田：「我沒有太多出國經驗，海外是怎樣的？」後者問他飲食方面會否揀飲擇食，他苦笑道：「很多呢！」本田即笑說：「那會有點糟糕。」

本田真凛笑言擔心不知有沒有問到觀眾想知道的事。（Instagram）

訪問後談到對佐佐木的印象，本田表示：「是個很謙虛的人，感覺性格很好，讓我想更加了解棒球。」雖然本田真凜已經有穩定交往的世界冠軍男友宇野昌磨，不過與佐佐木的互動讓日本網民直呼「好襯」。