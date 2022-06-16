亞洲盃外圍賽︱港足9名球員確診新冠肺炎　將於泰國自我隔離

香港足球總會公布，日前完成亞洲盃外圍賽的香港足球代表隊，有12名職球員確診新冠肺炎。



香港足球代表隊相隔54年再闖亞洲盃決賽周，大軍周二（14日）晚完成賽事後，即離開印度飛往泰國；陣中效力東方龍獅及理文的成員，將跟球會會合，備戰本月24至30日於武里南上演的亞協盃分組賽。至於其餘球員，就會在周四（16日）經曼谷返港。

港足完成亞洲盃外圍賽任務，取得出線決賽周資格。（HKFA）

不過，足總今日凌晨公布，港足球員周三（15日）早上在泰國檢測後，驗出9名球員及3名職員對新冠肺炎病毒呈陽性，有關人士正在泰國自我隔離。

足總表示，周四返港的球員僅包括劉學銘、羅梓駿、杜馬思、黃威、鞠盈智、余在言、簡嘉亨及伍瑋謙，他們將回到球會練習或休假。

值得一提，港足上周在賽前抵達印度後，即有5名職球員確診；有指當地酒店衛生環境欠佳，曾傳出球員感到不適。港足守門員葉鴻輝日前在離開印度後，曾在社交網站撰文，表示「除左（咗）踢波，我諗我有生之年都唔會再黎（嚟）。」