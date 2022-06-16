中華台北劍手挫中國　陳奕通是自學的天才小子　陳致傑轉項創奇蹟

亞洲劍擊錦標賽落下帷幕，香港男子花劍隊固然寫下美麗的香港回憶，但還有其他劍手的故事值得我們記住。

譬如爆冷於團體8強擊敗中國的中華台北花劍選手，陳奕通和陳致傑。



男子花劍團體賽，日本、韓國、香港和中華台北進佔三甲（港台並列季軍），其中中華台北8強以45：40擊敗中國最令人意外。對香港人來說，4名劍手陳奕通、陳致傑、岳哲豪和劉印原，或許名不經傳，但他們同樣挾着驕人戰績參賽，包括陳奕通於2018青奧奪得混合團體銀牌，同隊還有重劍港將佘繕妡，陳致傑則是2019世大運個人賽第5名。

中華台北隊爆冷挫中國，奪得男子花劍團體銅牌。劍手分別是陳致傑（左起）、陳奕通、岳哲豪及劉印原。（FIE Facebook）

年僅18歲的陳奕通被視為台灣劍擊的未來希望。2018雅加達亞運，陳是中華台北代表團最年輕選手，4年過去，他在8強戰的3局賽事中，細分全數擊敗中國劍手，是殺入4強的最大功臣。陳於幼稚園時舉家搬往澳洲，小學二年級回台，並開始學習劍擊，啟蒙老師就是名將歐銘豐。

陳奕通被視為中華台北隊的未來希望。（FIE Facebook）

有趣的是，陳奕通由於中文未達水平，跟不上傳統學校，所以選擇參加台北的自學團體「無界塾」，飼養爬蟲更成為他的課餘興趣。彈性的學習時間讓他能夠兼顧一周4天的劍擊訓練和密集的賽程，漸漸成為中華台北隊的希望。他曾表示以巴黎奧運獎牌為目標，今次亞錦賽銅牌，可說是強心針。

陳致傑曾是巧固球選手，後來轉項劍擊。（IG：chihchieh_2001）

至於21歲的陳致傑，小學時本是巧固球選手，但球隊因為人數不足而解散，陳致傑機緣巧合下就轉項劍擊。他一度負擔不起昂貴的器材，但教練陳柏槐借出「私伙」器材，得以繼續訓練，2019年於世大運奪得個人第5名，是中華台北歷來最佳戰績。今次亞錦伙拍隊友摘銅，則是繼女子花劍隊12年前揚威後，再次踏上亞錦團體頒獎台。