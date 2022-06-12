劍擊亞錦賽｜張家朗兩次亞洲冠軍間的蛻變　從本地新星變世界第一

2016年，19歲的張家朗在亞洲劍擊錦標賽便奪得男子花劍個人金牌，「少年劍神」之名不逕而走，6年過去，今天張家朗再次榮登亞洲冠軍，他的生涯亦已劇變。



張家朗的一鳴驚人，正是源自2016年亞洲錦標賽。年僅19歲的他一臉青澀，在無錫拿下了亞錦賽的男花個人金牌，他其實在2015年已在同一項目奪得銅牌、2014年也在亞少賽橫掃4金，但論震撼程度和關注度，始終不比在2016年連挫韓國名將許俊、世界冠軍太田雄貴、奧運金牌雷聲和世青冠軍敷根崇裕，站上頒獎台最高一級。

2016年無錫舉行的亞洲劍擊錦標賽，張家朗（前排右一）驚喜奪金。（資料圖片）

當年這個亞洲冠軍，曾為他帶來不少壓力：打比賽要打出「亞洲冠軍」應有的模樣，不可以再在外圍賽便出局，至少也要打入正賽；也成為眾矢之的，從無名氏成為人人研究的對象。

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當年他覺得，亞洲冠軍「年年都有」，唯有奧運冠軍才是永恆，幻想着成為奧運金牌會有什麼反應。同一年的里約熱內盧奧運，初戰五環劍道的他打入了16強，創下當時香港在這項目的最佳成績，他最終以第14名完賽，「奧運冠軍」還是那麼遙遠。

6年來起起跌跌，開始習慣世界前16名不用打外圍賽的「特權」、也試過輸得無地自容、甚至連能否拿到東京奧運資格也成為問題，不再是「少年」的「劍神」，也曾迷茫過。

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曾經只存在於幻想中的奧運金牌，張家朗也將它拿到手。（資料圖片／高詩琦攝）

未料走過這段路，一切都成為了現實——張家朗剛剛經歷了至今生涯最高峰的11個月：去年7月在東京奧運奪得了奧運金牌，成了他曾幻想的那個「永恆」，更風麾全香港，令他自己和其他香港運動員所受的關注前所未有地高。

然後今年4月，他在男子花劍登上了世界排名第一，成為繼江旻憓之後，第二位登上「世一」的香港劍手。

張家朗（左二）和蔡俊彥（右一）分別成為今屆亞錦賽的金牌和銅牌得主。（FIE）

來到今日，剛度過25歲生日的張家朗比賽時弓步紮實，決賽面對搶攻的中國劍手莫梓維，他冷靜沉穩，一口氣拉開比數，鎖定勝局——正是「亞洲冠軍」的模樣。

在下個月的世界錦標賽之前，我們先期待現在的張家朗、剛創下生涯亞錦賽佳績的蔡俊彥、新星吳諾弘和大有進步的楊子加，能再帶來怎樣的驚喜。