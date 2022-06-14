劍擊亞錦賽｜男花女佩再爭團體獎牌　男重女花團體8強畢業

撰文：高詩琦
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亞洲劍擊錦標賽第五個賽日，上演男子重劍及女子花劍團體賽，港隊在兩個項目俱在8強止步。不過，男重8強對中國一戰，港隊在最後關頭打出好表現。

男重今日由方凱申、吳浩天、何瑋桁任正選出戰團體賽，黎家俊先列後備，首圈對上新西蘭以45：23輕取對手，進入8強與中國碰頭。

港隊與中國首兩回合都打得相當緊湊，兩局過後落後至3：6，到何瑋桁上陣時被對手的劉永闖拉開至7：13後，便一直難追回差距，第7局，到吳浩天面對劉永闖，港隊落後至20：29，第8局何瑋桁再上陣時一口氣追回8分，將差距收窄至5分、28：33進入最後一輪對決。

香港男子重劍代表隊，左起：黎家俊、何瑋桁、方凱申及吳浩天。（FIE）

負責為港隊「守尾門」的方凱申面對兩屆亞錦賽團體金牌、兼去年全運會金牌的蘭明豪，獨力追回15分之多，可惜仍遭蘭明豪為中國鎖定45：43的勝局，但港隊能在劣勢下追至如此接近，已值得讚賞。

港隊在8強落敗後跌落名次賽，先以45：30擊敗吉爾吉斯，再在第5名爭奪戰中36：45敗予哈薩克，以第6名完成今屆亞錦賽。

香港男重首圈先鬥新西蘭。（FIE）

女子花劍方面，港隊在16強輪空直入8強，惟以31：45敗予新加坡，無緣獎牌，轉戰名次賽，先以45：32擊敗菲律賓，再以45：30輕取澳洲，以第5名完賽。

亞錦賽明天煞科，將有壓軸的女子佩劍及男子花劍團體賽，力爭為港隊再添獎牌。

男子花劍在今屆亞錦賽已奪得兩面獎牌，包括張家朗的金牌（左一）及蔡俊彥的銅牌（右一）。（FIE）

當中男花港隊會由應屆金牌得主張家朗及銅牌得主蔡俊彥領軍，與吳諾弘及楊子加合作出戰，是獎牌熱門之一。

港隊在16強輪空，會直入8強，對手會是澳洲及泰國的勝方，若然晉級4強，對手大有可能是同處下線的韓國；至於上線兩大勁旅，則分別是日本和中國。

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女子佩劍方面，由於林衍蕙早前在本地賽受傷，只餘歐倩瑩、朱詠翹、劉穎怡三人應戰，意味沒有後備劍手，港隊首仗會在8強鬥哈薩克。

港隊男花及女佩團體賽比賽時間（香港時間）：
女佩8強　早上9:00　香港 對 哈薩克　黃色劍道
男花8強　早上9:45　香港 對 泰國/澳洲　紅色劍道

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