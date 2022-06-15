劍擊亞錦賽｜男花衝歷來首金失敗無緣決賽　女佩港隊8強負哈薩克

在韓國首爾舉行的劍擊亞錦賽今日（15日）舉行男子花劍及女子佩劍的團體賽，由張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及楊子加組成的港隊男花，在4強以42：45不敵韓國，仍奪銅牌。至於香港女佩就在8強以兩分之差不敵哈薩克，無緣獎牌。



男子團體花劍方面，港隊在4強面對韓國，蔡俊彥打頭陣率先登場，首局以5：4稍領先，其後張家朗在落後5：6下極速反超前，以10：6進入第3局。吳諾弘上場後被對手反領先15：12，蔡俊彥及楊子加急起直追，雖數度追平惟一直未能再取得領先，第5局落後21：25。



港隊一度落後9分下，蔡俊彥咬實牙關力追7分、收窄差距至38：40。最後一局，「守尾門」的張家朗在戰平42：42後遭韓國連搶3分，以42：45吞敗，無緣決賽衝擊歷來首面團體金牌。

港隊男子花劍穩奪獎牌。（FIE）

至於在較早前的8強，港隊淘汰了澳洲。那場蔡俊彥打頭陣，入局較慢，落後2：5，但跟住張家朗及楊子加慢慢幫港隊追近，打完頭3局，港隊稍為落後14：15。港隊在第4局由蔡俊彥連取5分，一度超前19：15，以20：16的領先優勢完結這個回合。不過，楊子加在第5局陷捱打，連續失分，被追至20：20，更試過落後20：22，最後以24：25完成這一局。在第6局，張家朗為港隊搶分，由落後1分變領先30：27。

第7局，港隊的吳諾弘乘勝追擊，一口氣連贏3分，曾拉開到33：27，並以35：28完成這局。第8局，澳洲隊主動出擊，追近至30：35，但之後蔡俊彥企穩陣腳，表現水準，連續得分，幫港隊拉開到40：31。在第9局，張家朗再登場，幫港隊贏45：35，晉級4強，穩奪獎牌。

港隊男子花劍在今屆亞錦賽個人已奪得兩面獎牌，包括張家朗的金牌（左）及蔡俊彥的銅牌（右）。（FIE）

女子佩劍團方面，港隊在8強面對哈薩克，大部分時間打「逆境波」，但從沒有放棄。打到第8局，落後30：35的港隊連追兩分，追近至32：35，但哈薩克亦連贏兩分回應，保持5分的領先優勢。雙方得分梅花間竹，港隊仍以5分劣勢、35：40進入最後一局。港隊接連取分，追近至39：41的兩分差距，戰況非常緊湊，港隊更追到42平手。之後，兩隊再戰平43：43，但跟住哈薩克最終以45：43擊敗港隊。

香港在女子佩劍團體8強不敵哈薩克。（FIE）

港隊今屆劍擊亞錦賽獎牌：

女子重劍金牌江旻憓、銅牌陳渭泠

男子花劍金牌張家朗、銅牌蔡俊彥

女子重劍團體銀牌江旻憓、陳渭泠、朱嘉望、連翊希

男子佩劍團體銅牌羅浩天﹑何思朗﹑陳智軒、陳卓謙

男子花劍團體銅牌張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、楊子加

