劍擊亞錦賽｜張家朗挫中國劍手　第二度登亞洲冠軍　蔡俊彥創佳績

在韓國舉行的亞洲劍擊錦標賽今日（12日）上演最後一日個人賽，分別有男子花劍及女子佩劍項目。

男花最終有張家朗奪金，蔡俊彥也獲得生涯首面亞錦賽個人賽獎牌。連同江旻憓日前奪得女子重劍個人賽金牌在內，今屆港隊暫獲2金1銅。



男花個人賽，香港有張家朗、蔡俊彥、楊子加及吳諾弘分途出擊，當中世界排名第一的張家朗和世界排名第十的蔡俊彥，均在小組全勝，4名港將都順利由小組賽出線，並在首圈輪空、直入32強，再齊齊打入16強。

張家朗（左）在亞錦賽強勢進入4強。（FIE）

吳諾弘和楊子加分別在16強止步，吳諾弘以9：15負予中國的許杰，楊子加則在力戰之下，10：15不敵中國劍手吳斌。張家朗再次在一局內解決對手，以15：7擊敗菲律賓劍手Nathaniel Perez打入8強，蔡俊彥對新加坡的Neo Wei Kit Max以15：8淘汰對手。

進入8強，張家朗和蔡俊彥也未遇太大考驗，張家朗對中國劍手許杰，以15：8輕取；同時間另一場8強，蔡俊彥15：2大勝新加坡劍手Samuel Elijah Robson，兩人齊齊以懸殊的比數打入4強，至此已穩奪獎牌。

張家朗在4強率先上陣，對中國劍手吳斌，打得比較緊湊，一度落後至7：11，但家朗最終連續搶分下以15：13反勝；另一場4強戰，蔡俊彥對莫梓維則打得較為艱苦，多次落後下最終曾力追至14：14，惟卻在最後一劍失利，以14：15告負，仍獲得銅牌，成為個人生涯第一面亞錦賽個人獎牌。

男花金牌戰由張家朗鬥莫梓維，雙方初段打得較緊湊，但家朗戰至9：5後便迅速領放，最終在未受太大考驗下，以15：6擊敗莫梓維封王，他過往曾在2016年奪得亞錦賽男花個人金牌，相隔3屆賽事，終於奪得個人第二面亞錦賽個人賽金牌，家朗另外也曾奪得2銀1銅，這面金牌成為他個人第5面亞錦賽個人獎牌。他與蔡俊彥將挾個人賽的佳績，出戰周三（15日）的男花團體賽。

同日的女子佩劍個人賽，港將朱詠翹表現出色，她一路力戰至8強，硬撼東京奧運團體銅牌、韓國的Choi Soo Yeon，惜終以8：15不敵止步，距獎牌只差一步。至於歐倩瑩則在16強10：15不敵Choi Soo Yeon止步，劉穎怡則在32強以5：15負予烏茲別克的Paola Pliego，無緣進入下一圈。

今屆亞錦賽個人賽至此結束，明日起將上演一連三日的團體賽事。