劍擊亞錦賽｜港隊男佩5年後再奪銅牌　眼淚是團結是成長更是爭氣

「今年呢塊銅牌重要過香港嗰塊好多！」

港隊佩劍代表何思朗口中的「香港嗰塊」，就是2017年在香港主辦的亞錦賽。當年男佩挾主場之利力克強敵日本，殺入4強，亦是港隊男佩最後一次登上亞錦頒獎台。

一別就是5年，港隊男佩在今年亞錦賽8強力挫哈薩克，再度勇闖4強，縱然其後不敵韓國及伊朗，依然摘銅而回。



港隊在今年亞錦個人賽已奪兩金兩銅，花劍與重劍皆有獎牌落袋，獨欠佩劍。

男佩於首日團體賽登場，因為早前出戰世界盃分站累積的積分，被列為4號種子，順利避過中國隊，在16強輕取新西蘭後，關鍵的8強戰遇上哈薩克。縱然港隊全場由頭帶到尾，但哈薩克奮力追趕令四子不能鬆懈，終以45：39力挫對手晉級。

亞錦採取雙銅牌賽制，即使港隊其後先後不敵韓國及伊朗，依然摘下一面銅牌，相隔5年再度踏上頒獎台。

港隊男佩力克哈薩克闖4強 女重挫新加坡穩奪獎牌

港隊男佩相隔5年再踏亞錦頒獎台。（FIE圖片）

8強「守尾門」的羅浩天挾5分領先優勢上場，每一劍取分都大吼一聲，更肉緊地揮劍。最後一分，裁判最後一分翻看重播後判港隊得分，羅浩天取分奠勝。這個小插曲冷卻了一刻的激情，8強淡淡然收尾，這與羅浩天劍道外的性格相近；對於獎牌，他回歸一貫的平淡：「其實感覺不大，只是奪回曾經失落的東西，沒有太大特別。」

劍道上的羅浩天振臂高呼，劍道外回復一貫的平淡。（FIE圖片）

四子8強勝出後，冷靜地與對手及裁判握手，再互相擁抱道賀。穩奪獎牌，鬆一口氣，感性終於擊敗理性，何思朗難掩心中激動，哭成淚人。除了感動，亦為自己爭一口氣，「我今季無論國際賽及本地賽都打得麻麻，其實都有壓力，今日打團體終於做回3年前的自己，不顧一切地向前衝」。

「這面銅牌好重要，比起香港（2017年亞錦）那面重要得多。」何思朗賽後坦言。在男佩失落亞錦獎牌的5年間，港隊花劍及重劍屢次於世界舞台創下佳績，奧運金牌﹑世界第一﹑世界盃分站冠軍，縱然沒有直接對比，佩劍隊也有無形壓力，如今這面銅牌，至少是男佩努力得來的回報。

何思朗（左）戰畢團體賽後，喜極而泣。（FIE圖片）

對比2017年摘銅陣容，除了由陳卓謙取代退役的林衍聰，其餘變動不大。林衍聰2018年掛劍後，整個男佩彷彿跌入小低潮，如今換個角色，以領隊身份於現場見證師弟們奪牌，同時亦見證他們的成長。

「其實他們一直都有實力，過去幾年因為信心不足，未能好好發揮。我今日看到不同的精神面貌，無論對手強弱，各人落場打得更有信心，一條心向着勝利進發，這是我樂見的現象。」林衍聰說

一場爭氣劍，能夠帶來獎牌，亦能振奮士氣，希望男佩日後的獎牌陸續有來。

看着劍道上出戰的隊友，場外的人同樣肉緊。（FIE圖片）

港隊男佩一條心，繼續打出爭氣劍。（FIE圖片）

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