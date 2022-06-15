劍擊｜港隊亞錦賽奪2金1銀4銅佳績　下月世錦賽名單出爐

劍擊亞錦賽周三（15日）在韓國首爾煞科，香港男子花劍隊在團體賽奪得銅牌，個人及團體賽共取一金兩銅的男花取得歷屆最佳成績。此外，香港劍擊總會亦在日前公布了世錦賽名單，劍擊隊在完成亞錦賽後，將積極備戰下月世錦賽。



男花及女佩隊在煞科日出戰團體賽，男花繼張家朗與蔡俊彥於日前分奪金、銅後，今日再合力奪銅而回，共取一金兩銅的男花以歷屆最佳成績完成亞錦賽；女子佩劍隊則以第7名完成賽事。

香港男子花劍隊在今屆寫下隊史歷屆最佳成績。（FIE）

港隊在今屆亞錦賽共奪2金1銀4銅，港將返港後將積極為下月於埃及開羅舉行的世錦賽作準備。

香港劍擊總會周一（13日）已公布世錦賽名單，男花、女花、男重及男佩將由亞錦賽原班人馬出戰，女重港將佘繕妡因本地排名下跌錯失亞錦出戰資格，惟在月初的會長盃封后後，「佘佘」本地排名升上第3，壓過剛在亞錦個人賽摘銅的陳渭泠，取得第4個席位，將與江旻憓、連翊希及朱嘉望出戰世錦賽。此外，陳彥霏亦會頂替受傷的林衍蕙出戰女佩賽事。

佘繕妡重奪港隊資格，出戰下月世錦賽。（梁鵬威攝）

港隊世錦賽名單：

男子花劍：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、楊子加

女子花劍：鄭曉為、符妤名、張楚瑩、關渝澄

男子重劍：方凱申、吳浩天、何瑋桁、黎家俊

女子重劍：江旻憓、連翊希、朱嘉望、佘繕妡

男子佩劍：何思朗、羅浩天、陳卓謙、陳智軒

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、劉穎怡、陳彥霏

