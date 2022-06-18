港島行山｜太古探二戰防空洞賞恐龍石　登柏架山再經猛鬼橋落山

熱帶低氣壓在香港附近，今早一號戒備訊號仍生效。天文台預測間中有驟雨，局部地區有雷暴。既然可能有雷暴，上山要預備撤退路線。

很久未去過港島東，柏架山四周有多條路線，很適合這種天氣。下大雨時，有柏架山道、金督馳馬徑。天氣好時，北坡有很多路線可玩。今日主要行黃狗脊。天氣不穩定，邊走邊想路線吧。

（出發日期：2021年7月7日）



今早照例在太古地鐵站起步，經康怡花園去基利路衛奕信徑入口。去黃狗脊有多條路可選，不過從基利路進入，先要去康柏郊遊徑。康柏徑初段旁邊的山坡上，有幾個已知二戰時的防空洞。上黃狗脊前，便順道找一兩個看看。不想離開郊遊徑，路旁也有恐龍石、鯊魚翅石可觀賞。

▼按圖看清路線及沿途風景，太古地鐵站起步探恐龍石👇👇👇

+ 32

看完恐龍石，回走到彎角，轉右上黃狗脊。上走不遠，經過八仙洞。據網上資料，這是街坊發現的第八個洞。看完今天最後一個洞，便開始爬坡。

到柏架山道前，要爬上百多米的陡坡。還有六十至八十米左右便到柏架山道，這裏有一個小石台，可以停下來吹吹風。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿黃狗脊登柏架山👇👇👇

+ 25

很快便到柏架山道。剛下過幾滴雨，要想想餘下行程。今日預算去柴灣。有兩條路可選，其一是落大風坳，行野豬徑。另一個選擇是直上柏架山，行東南脊落五路坳。看當時天氣，應該不會有雷暴。時間早，便選第二條路線。

一點鐘左右到環翠商場吃午飯。今日走了不足七公里路。夏天不宜走長途了。

▼按圖看清路線及沿途風景，由柏架山經東南脊落柴灣👇👇👇

+ 41

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

【本文獲「山水小組」授權轉載。】